Ilmastonmuutos, luontokato ja muut ympäristöongelmat ovat aiheuttaneet jo suurta vahinkoa ja mittavia taloudellisia kustannuksia planeetallemme, selviää tuoreesta YK:n raportista. Raportin mukaan ympäristöongelmat ovat kytkeytyneet toisiinsa ja niiden ratkaiseminen vaatii merkittäviä muutoksia elintapoihimme. Ongelmat ovat kuitenkin ratkaistavissa ja niiden ratkaiseminen tulee halvemmaksi kuin toimimattomuus. Maapallon ympäristön tilassa ei ole paljon kehumista. Ilmasto jatkaa lämpenemistään. Miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Aavikoituminen etenee. Jätemäärät jatkavat kasvuaan. YK:n ympäristöohjelman raportti ympäristön tilasta on tähän asti kattavin. Lue lisää: Tähän mennessä kattavin ympäristön tilasta laadittu tieteellinen raportti julkaistiin – Tämä raportti nyt ensimmäistä kertaa kokoaa yksiin kansiin kolmois- tai neloskriisin eli ilmastonmuutoksen, luontokadon, maaperän köyhtymisen ja saastumisen yhteisvaikutukset ja myöskin sen, millaisia ratkaisuja voimme löytää näihin kaikkiin niin, että ne vahvistavat toisiaan, eli löydetään synergioita niissä tehokkaissa toimissa, tiivistää Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Salla Rantala raportin sisällön.





Ilmastonmuutos, luontokato ja aavikoituminen aiheuttavat inhimillistä kärsimystä. /All Over Press

Taloudellinen ja inhimillinen kriisi

Koska ympäristöongelmat kytkeytyvät toisiinsa, niiden ratkaisutkin ovat yhteisiä.

– Nyt ei voida enää puhua pelkästään ympäristökriisistä vaan käsillä on mitä suurimmassa määrin myös taloudellinen ja inhimillinen kriisi. Ihan keskeiseksi tämä raportti nostaa talouden järjestelmien murroksen. Keinot eivät ole kauhean uusia. Tutkijathan ovat puhuneet jo pitkään siitä, miten ympäristöön kohdistuvat ja sosiaaliset vaikutukset pitäisi saada paremmin sisällytettyä tuotteiden ja palvelujen hintoihin. Ja siitä, miten ympäristölle haitalliset tuet saataisiin purettua ja uudelleenohjattua kestävyysmurrosta tukevaan toimintaan, toteaa Rantala.

Raportissa listataan lukuisia muitakin ratkaisuja ympäristöongelmiin.

– Raportti kuitenkin antaa meille hieman toivon pilkahdusta, että nyt jos me halutaan tarttua ripeästi toimeen, niin näiden kehityskulkujen kääntäminen on vielä mahdollista.

Toimimattomuus tulee kalliiksi

Raportissa on myös laskettu ympäristöongelmien ratkaisemisen hintaa ja verrattu sitä toimimattomuuden kustannuksiin.

– Toki kestävyysmurroksella on hintalappu, mutta on arvioitu, että toimimattomuuden kustannukset ovat moninkertaiset. Jos nyt lähdettäisiin ripeästi toteuttamaan näitä toimia, mitä tässä raportissa on mainittu, hyödyt alkaisivat näkyä noin vuodesta 2050 eteenpäin ja vuoteen 2070 mennessä ne hyödyt saattaisivat ylittää jopa 20 biljoonaa (20 000 miljardia) Yhdysvaltain dollaria vuodessa, laskee Rantala.

Ympäristöongelmien ratkaiseminen tulee halvemmaksi kuin toimimattomuus.Juha Metso © juha metso/All Over Press

Valinnat ratkaisevat

Raportin ohjausryhmään kuulunut tutkija muistuttaa, että peliä ei ole vielä menetetty, kyse on valinnoista.

– Haluan olla optimisti ja kannustaisin kaikkia ajattelemaan näin. Raportin alaotsikko on tulevaisuus, jonka valitsemme eli mitkä ovat ne asiat, mistä haluaa pitää kiinni tulevaisuudessa. Ja millaisilla ehkä henkilökohtaisillakin valinnoilla niitä on mahdollista tukea, pohtii Rantala.

Raportti maailman ympäristön tilasta julkaistaan viiden vuoden välein.