Näiden kahden pihoissa ja puistoissa suositun kasvin kasvattaminen on nyt kiellettyä

Viitapihlaja-angervon ja valkopajuangervon kasvatus on nyt kiellettyä.

Haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltujen viitapihlaja-angervon ja valkopajuangervon siirtymäaika päättyy tänään. Jatkossa niiden maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kiellettyä.

Viitapihlaja-angervo ja valkopajuangervo ovat olleet suosittuja pihojen pensasaidoissa ja kaupunkien puistoalueilla. 

Ympäristöön levitessään ne kuitenkin muodostavat laajoja ja tiiviitä kasvustoja ja vievät näin tilaa alkuperäiseltä lajistolta. Tästä syystä viitapihlaja-angervo ja valkopajuangervo luokiteltiin haitallisiksi vieraslajeiksi vuonna 2023. Lajeille annettiin kahden vuoden siirtymäaika.

Kansallisesta vieraslajiportaalista löytyy tietoa vieraslajien torjuntatoimista. Sinne voi myös ilmoittaa havaintoja vieraslajeista.

