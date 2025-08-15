Näiden kahden pihoissa ja puistoissa suositun kasvin kasvattaminen on nyt kiellettyä

Viitapihlaja-angervon ja valkopajuangervon kasvatus on nyt kiellettyä.

Haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltujen viitapihlaja-angervon ja valkopajuangervon siirtymäaika päättyy tänään. Jatkossa niiden maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kiellettyä.

Viitapihlaja-angervo ja valkopajuangervo ovat olleet suosittuja pihojen pensasaidoissa ja kaupunkien puistoalueilla.

Ympäristöön levitessään ne kuitenkin muodostavat laajoja ja tiiviitä kasvustoja ja vievät näin tilaa alkuperäiseltä lajistolta. Tästä syystä viitapihlaja-angervo ja valkopajuangervo luokiteltiin haitallisiksi vieraslajeiksi vuonna 2023. Lajeille annettiin kahden vuoden siirtymäaika.

Kansallisesta vieraslajiportaalista löytyy tietoa vieraslajien torjuntatoimista. Sinne voi myös ilmoittaa havaintoja vieraslajeista.