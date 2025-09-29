Kiinteistön omistajan velvollisuus on huolehtia tappajaetanan hävittämisestä – myös syksyisin.

Espanjansiruetana eli tappajaetana on haitallinen vieraslaji, jonka tuhoamisesta pitäisi huolehtia syksyisinkin.

– Yleisestihän on tiedossa, että kannattaa keväällä niitä torjua. Mutta näin syksyllä kannattaa sen takia, että nykyään kun talvet ovat leudontuneet – ne eivät ole enää niin pahoja kuin ne ovat olleet aikaisemmin –, niin tällaiset aikuiset yksilöt kestävät talvehtia aikuisena. Ja silloin ne ovat keväällä heti munimisvalmiudessa, kertoo nilviäisasiantuntija Anne Koivunen Suomen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Jos aikuiset yksilöt tuhoaa syksyllä, ne eivät ole heti kevään korvilla lisääntymässä.

– Normaalistihan ne talvehtivat munina, niin niissä kestää hetken aikaa, että ne siitä kuoriutuvat ja kasvavat ja tulevat lisääntymiskykyisiksi. Sen takia syksyllä on tärkeä päästä eroon näistä aikuisista.

– Se on tontin omistajan tai maanomistajan velvollisuus ne hävittää, Koivunen muistuttaa.

Miten espansiruetanat hävitetään ja mitä pitää ottaa huomioon torjuntapuuhissa? Mistä nimitys "tappajaetana" tulee? Mistä erottaa ukkoetanan espanjansiruetanasta? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!