Ympäristömykobakteerit aiheuttavat vakavia keuhkotulehduksia, joihin nykyiset lääkkeet tehoavat heikosti.
Tampereen yliopistossa ollaan kenties historiallisen lääkekehitystyön äärellä.
Professori Mataleena Parikka ja tutkimusjohtaja Timo Laaksonen kehittävät uudenlaisia haurastajalääkkeitä, joilla ympäristömykobakteerien aiheuttamia, nykyisiä lääkkeitä hyvin vastustavia, keuhkoinfektioita saadaan hoidetuksi tehokkaammin.
Ympäristömykobakteerit tarttuvat ihmisiin esimerkiksi vesistöistä, suihkusta tai maaperästä ja ne aiheuttavat sitkeitä ja vaikeahoitoisia infektioita esimerkiksi keuhkoihin.
Tyypillisimmin ympäristömykobakteerit aiheuttavat tulehdussairauksia ihmisille, joilla immuunipuolustus on jostain syystä valmiiksi heikentynyt, kertoi Mataleena Parikka Huomenta Suomessa.
– Oleellista on ymmärtää, että hoidot ovat hyvin pitkiä, kalliita ja potilaille kuormittavia. [Nykyiset] lääkitykset, joita käytetään voivat aiheuttaa hyvinkin ikäviä haittavaikutuksia.