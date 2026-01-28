Suomen maastohiihtomaajoukkueen uusi päävalmentaja esitellään Helsingissä keskiviikkona. Kello 12.30 alkavaa tilaisuutta voi seurata suorana MTV Uutiset Livessä tai jutun videoupotuksesta.
Päävastuun maastohiihtomaajoukkueen valmentamisesta on kantanut Teemu Pasanen keväästä 2020 lähtien. Hän väistyy tehtävästä kuluvan kauden päätteeksi keväällä.
Paikalla julkistustilaisuudessa ovat Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen ja hiihtomaajoukkueen tuleva päävalmentaja.
