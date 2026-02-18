Suomi vieraili tuomariston pakeilla vaihtotilanteeseen liittyen miesten parisprintin olympiafinaalin jälkeen.

Lauri Vuorisen ja Joni Mäen muodostama Suomen joukkue jäi Milano-Cortinan olympialaisten miesten vapaan hiihtotavan parisprintissä 11:nneksi. Tapahtumista oli ilmassa kuitenkin vielä epäselvyyksiä.

Miesten sprinttimaajoukkueen vastuuvalmentaja Ville Oksanen nimittäin kertoi, että Suomi oli saanut kutsun tuomariston huoneeseen. Hänellä ei ollut tuolloin käsitystä, mihin tapaus liittyi.

MTV Urheilu on nyt saanut selvyyden Suomen olympiakomitean pohjoismaisten hiihtolajien tiedotuspäälliköltä Mari Lohisalolta.

– Vaihdossa oli hieman ruuhkaa ja Joni joutui vähän väistelemään, kuten mixed zonella kertoi, ja tuomaristo halusi kuulla osallisten mielipiteet. Suomen joukkue ei tehnyt mitään väärää, eikä asiasta seurannut kenellekään mitään, Lohisalo kertoi.

Sijoitukset näin ollen säilyvät.

"Meinasi mennä aika pahasti pieleen"

Suomella oli ollut vaikeuksia, kun Mäki oli laskenut Vuorisen tämän kolmannelle lenkille.

– Meinasi mennä vaihto aika pahasti pieleen. Minä vain jatkoin matkaa, ja Joni joutui kiertämään välissä olleen kaverin. Saatiin se kuitenkin menemään kohtuuhyvin, Vuorinen sanoi.

Mäki hiihti tämän jälkeen ankkuriosuuden.