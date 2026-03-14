Krista Pärmäkoski kertoo Oslon Holmenkollenin 50 kilometrin kilpailun jääneen hänen kansainvälisen uransa viimeisekseen.

Pärmäkoski sijoittui klassikkokisassa 20:nneksi. Hän jäi kilpailun voittaneesta Ruotsin Frida Karlssonista reilut kuusi minuuttia.

Pärmäkoski on jo aiemmin kertonut lopettavansa uransa tähän kauteen. Nyt varmistui myös, ettei suomalaistähti lähde maailmancupkauden viimeiselle kisamatkalle Yhdysvaltain Lake Placidiin.

– Oli kiva lopettaa kansainvälinen ura hyvään onnistumiseen. Nyt tietää, että kunto oli hyvä kauden alussa ja sitten korona sotki sitä. Kiva lopettaa tällaiseen kohtuu hyvään onnistumiseen ja hyvästellä kansainvälinen ura hyvillä mielin, Pärmäkoski kertoo Hiihtoliiton tiedotteessa.

Pärmäkoski oli varsin tyytyväinen Holmenkollenin kisaamiseensa.

– Oli hyvä kisa tänään. Yllätyin jopa itsekin. Jos olisi ollut kolkyt kilometriä, niin olisi varmaan ollut super hyvä – sen jälkeen iski krampit. Huollolle iso kiitos, mulla oli ainakin hyvät sukset. Annoin kaikkeni ladulle ja yritin nauttia.

– Vähän sanaton olo ja toisaalta myös väsynyt. Kisa oli kova ja sumu teki siitä haastavan – sai olla tarkkana, ettei itse kaadu. Kerran kävin polvillaan nousussa ja kerran verkkoaidassa, Pärmäkoski kertasi.