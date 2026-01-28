Ruotsalainen Joakim Abrahamsson astuu Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentajaksi tämän kauden jälkeen.

Hiihtoliitto julkisti ruotsalaisen Joakim Abrahamssonin, 55, Suomen seuraavaksi päävalmentajaksi keskiviikon tiedotustilaisuudessa. Hänen sopimuksensa on 2+2-vuotinen.

Abrahamsson on toiminut takavuosina eri valmennustehtävissä Ruotsissa maajoukkueen päävalmentajuutta myöten. Hänen toimiessaan Ruotsin pääluotsina 2009–12 ruotsalaiset saavuttivat kolmista arvokilpailuista kaikkiaan 15 maastohiihtomitalia.

Abrahamsson on sittemmin operoinut Luulajan teknillisen yliopiston huippu-urheilujohtajana.

"Mielenkiintoista"

Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen kertoi, että kartoituksessa uudeksi päävalmentajaksi oli kartoitettu noin 20 nimeä, joista karsintaa lähdettiin tekemään. Katseet suunnattiin Suomen rajojen ulkopuolelle. Haastattelujen toiseen vaiheeseen eteni neljä henkilöä Norjasta ja Ruotsista, ja lopullinen valinta kohdistui Abrahamssoniin.

– Tunnistimme, että suomalaisen valmennuksen kokonaistasossa on kehitettävää. Halusimme henkilön, jolla on vahva osaaminen menestyvistä urheilujärjestelmistä, ja joka on ollut niitä myös itse rakentamassa. Abrahamsson on rauhallinen, analyyttinen ja keskusteleva persoona, jonka ajattelutapa sopii erinomaisesti suomalaiseen systeemiin. Pohjoismainen tausta tuo sopivasti uutta näkökulmaa, silti ruotsalainen kulttuuri on riittävän lähellä, jotta voimme rakentaa yhteistä toimintatapaa saumattomasti, Kukkonen kertoi.

Abrahamsson sanoi näkevänsä Suomella suurta potentiaalia ja uskovansa, että maajoukkuetta pystytään kehittämään vielä seuraavalle askelmalle. Hän sanoi tuovansa innolla kokemuksensa Suomen hyväksi.

Abrahamsson totesi, että hänen on tutustuttava täkäläiseen kulttuuriin ja katsottava, mitä tehdään hyvin sekä mitä voidaan mahdollisesti muuttaa.

– On todella mielenkiintoista ryhtyä töihin ja nähdä, miten kaikki toimii joukkueessa sekä miten Suomen hiihto toimii, ruotsalainen lausui.

Hän sanoi asuvansa jatkossakin Ruotsissa mutta viettävänsä tietysti paljon aikaa Suomessa.

Toinen ulkomaalainen päävalmentaja

Abrahamssonista tulee historian toinen ulkomaalainen Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentajana. Edellinen ulkomaalaisluotsi oli norjalainen Magnar Dalen, joka valmensi Suomea vuosina 2006–14.

Suomen ampumahiihtomaajoukkuetta on puolestaan viime vuosina menestyksekkäästi luotsannut norjalainen Erik Torneus-Kulstad.

Teemu Pasanen väistyy Suomen maastohiihtomaajoukkueen ruorista tämän kauden päätteeksi. Hän on toiminut päävalmentajana vuodesta 2020 lähtien.