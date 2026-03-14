Frida Karlsson on voittanut Holmenkollenilla maastohiihdon maailmancupissa 50 kilometrin kilpailun ylivoimaisesti.
Karlsson voitti sankassa sumussa käydyn vapaan hiihtotavan kilpailun lähes kahden minuutin erolla vauhdikkaimpiin vastustajiinsa. Linn Svahn ja Jonna Sundling varmistivat loppukirissä kolmoisvoiton Ruotsille.
Yhdysvaltain Jessie Diggins hiihti kuudenneksi ja varmisti mestaruutensa maailmancupin kokonaiskilpailussa.
Uransa viimeisiä kilpailuita hiihtävä Krista Pärmäkoski sijoittui parhaana suomalaisena 20:nneksi. Viima Ryytty oli 29:s, Vilma Nissinen 31:s ja Kerttu Niskanen 32:s. Suomalaisia sai odotella pitkään maalissa, sillä Pärmäkoski hävisi reilut kuusi minuuttia, Niskanen peräti 7.28.