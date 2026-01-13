Jasmi Joensuu ja Kerttu Niskanen ovat Suomen huippuhiihtäjistä sivussa, kun maailmancup jatkuu Saksan Oberhofissa viikonloppuna. Ristomatti Hakola ja Perttu Hyvärinen antavat tärkeitä olympianäyttöjä.

Oberhofissa kilpaillaan vapaan sprintissä lauantaina ja 10 kilometrin perinteisellä sunnuntaina. Kumpikaan näistä ole olympiaohjelmassa, mutta varsinkin jälkimmäinen on oiva näyttöpaikka Milano-Cortinan kisojen normaalimatkoja ja viestihiihtoa varten.

Suomen jäljellä olevat olympiavalinnat näyttävät naisten osalta selviltä, mutta miesten puolella kisalipuista tapellaan vielä kovasti.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä nosti Hiihtoniiloissa reilu viikko sitten esiin viisi nimeä – Hakola, Hyvärinen, Niko Anttola, Niilo Moilanen ja Petteri Koivisto – jotka taistelevat jäljellä olevista 3–4 paikasta. Suomen lopullinen urheilijakiintiö (7 tai 8) miesten hiihtoon ratkennee ensi viikon alussa. Iivo Niskanen, Lauri Vuorinen ja Arsi Ruuskanen on jo valittu olympialaisiin, ja kokeneen Joni Mäen Isometsä laskee myös kisakoneeseen.

Isometsän papereissa Koivisto jäänee ulos viiden renkaan kisoista, ja jos yhtä lisäpaikkaa ei Suomelle vapaudu, jäljellä jäävästä nelikosta on pudotettava vielä yksi. Heistä Moilasen Isometsä näkee hiihtämässä olympiasprinttiä.

Arvokisamitalin urallaan voittaneesta kolmikosta Hyvärinen nosti hieman tasoaan Tour de Skillä, Hakola jätti kiertueen kesken sairastelun takia ja Anttola poistui Tourilta kesken kaiken.

– Yksi tästä kolmikosta ei lähde kisoihin, jos Niilo Moilanen lähtee, Isometsän linjaus kuuluu siinä tilanteessa, että Suomen miesten olympiajoukkue on seitsemän urheilijan kokoinen.

Suomen joukkue Oberhofin maailmancupiin

Naiset

Jasmin Kähärä, Hilla Niemelä, Tia Olkkonen, Krista Pärmäkoski, Amanda Saari

Miehet

Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen, Emil Liekari, Ike Melnits, Iivo Niskanen, Eero Rantala, Arsi Ruuskanen, Markus Vuorela, Lauri Vuorinen

Kuinka paljon vanhat meriitit painavat olympiavalinnoissa? Kuuntele Isometsän arvio miesten olympiavalinnoista kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta. Hiihtoniilojen tuorein jakso on katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa!