Suomen sprinttihiihtäjät hukkasivat Milano-Cortinan olympialaisissa erinomaisen sauman mitalitilin avaamiselle, näkee MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä.

Päivän valopilkku oli finaaliin yltänyt ja siinä neljänneksi kirinyt Lauri Vuorinen. Suomen naisista vain Johanna Matintalo selvitti tiensä välieriin, jossa jäi erässään viimeiseksi.

– Kyllähän tämä kokonaisuutena oli karmea pettymys. Eihän sitä voi kiistää, vaikka yrittäisi miten katsoa. Lauri nyt vähän pelasti tilannetta – tai aika paljonkin, Isometsä kommentoi.

– Tuli yksi finaalipaikka, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että tämä oli meille erinomaisen hyvä mitalisauma naisten puolella. Ja nyt kuitenkin totuus oli se, että meillä oli yksi hiihtäjä välierissä eikä yhtään finaalissa. Menihän se todella pahasti alakanttiin.

Perinteisen sprintti oli vahvasti ympyröitynä kisakalenterista, mutta varsinkin Jasmi Joensuun kohdalla karsiutuminen jo puolivälierävaiheessa oli raskas paukku. Joensuu taipui niukasti kolmanneksi erässä, josta jatkoon hiihtivät lopulta olympiahopeaa saavuttanut Jonna Sundling ja viidenneksi sijoittunut Kristine Stavås Skistad.

– Tosin marginaalit ovat pienet. Jasmi tippui aikavertailussa jollakin kymmenyksellä. Jos hän olisi päässyt jatkoon, niin tiedä mihin hän olisi vielä noussut, Isometsä myöntää.

Lisää suolaa haavoihin sirotteli lopputulos: naisissa Ruotsi juhli kolmoisvoittoa Linn Svahnin johdolla.

Lauri Vuorinen venyi jälleen

Vuosi sitten Trondheimin MM-finaalissa upeasti vapaan sprintin pronssille yltänyt Vuorinen oli jälleen repäistä myös Val di Fiemmen maisemissa.

Finaalissa mitalikolmikko karkasi kuitenkin Johannes Hösflot Kläbon johdolla jo ennen vaativaa nousua. Vuorisella oli tämän jälkeen tekemätön paikka ajaa eroa kiinni.

– Täytyy sanoa, että on isojen kisojen mies. Olihan se parasta menoa, mitä tänä vuonna on nähty, Isometsä ilahtui.

– Ei siinä jäänyt minkään valtakunnan jossiteltavaa. Erot oli selvät, ja kolme kaveria karkasi omille teilleen. Noin hidas ja pitkä sprintti ratkeaa yleensä hiihtämällä. Hyvin harvoin voi sanoa, että ”siinä yhdessä mutkassa vähän horjahdin”. Se on eri asia, jos on kahden ja puolen minuutin sprintti ja menettää vauhdit jossakin.

Pitkä rata ja raskas keli kuitenkin sopivat Vuoriselle.

– Naiset hiihtivät yli neljä minuuttia ja miehet melkein neljä. Lauri pääsi siinä käyttämään niitä ominaisuuksia, joissa hän on parhaimmillaan. Hän on kuitenkin sprinttereistä aika lailla jaksavimmasta päästä. Vähän sama kuin Trondheimissa, hän hiihti erä erältä paremmin, Isometsä sanoo.