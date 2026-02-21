Suomen joukkueessa jännitetään viime hetkeen Iivo Niskasen kisakuntoa. Kolminkertainen olympiavoittaja on kärsinyt flunssan oireista ja päättää vasta aamulla ennen kello 12 alkavaa 50 kilometrin kilpailua, kykeneekö hän osallistumaan Milano-Cortinan olympialaisissa päämatkalleen.
Suomen muut edustajat miesten viimeisessä hiihtolajissa ovat Arsi Ruuskanen, Ristomatti Hakola ja Lauri Vuorinen. Kilpailu järjestetään yhteislähtönä ja perinteisellä hiihtotavalla.
Kilpailuun on ennustettu lämpenevää säätä. Se vaikeuttaa suksihuollossa varsinkin ennakointia, jonka perusteella voidellaan kesken kilpailua alle vaihdettava kakkospari suksia.
Sää on oletettavasti vaikea varsinkin pitovoitelun kannalta.
– Se vaatii huollolta melkoista ennakointia, hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen todisti kilpailun aattona.
– Pitää arvioida, miten sää muuttuu. Yksi tekijä on myös se, millaisena pitovoitelu säilyy, jos sukset ovat kilpailun alun ajan auringonpaisteessa.
Kakkospari viedään suksien vaihtoalueelle ennen kilpailun alkua.
Kilpailun kärkihiihtäjät kyttäävät vaihtotilanteessa toisiaan. Samalla jokainen haluaisi viimeiselle 7,2 kilometrin kierrokselle mahdollisimman tuoreen, pitovoitelultaan puhtaan suksiparin.
– Mieluiten aika pitkään pitäisi päästä ensimmäisellä parilla, Pasanen määritti pääperiaatteen suksien vaihdon ajoitukseen.
Uuden lumen vesikeli
Kärkikymmenikköön pyrkivä Arsi Ruuskanen aikoo aloittaa kilpailun kärkiryhmässä, mutta silti mahdollisimman taloudellisesti.
– Loppu sitten, mitä vain jaksaa, Ruuskanen totesi pisimmän hiihtolajin juonen.
Kisojen avauksessa vauhtiinsa pettynyt Ristomatti Hakola on ihmetellyt, miksei hän ole päässyt viime viikkoina tasolleen. Kilpailusta hän odottaa erittäin raskasta.
– Luvassa on uuden lumen vesikeli. Tulee hidas kisa, Hakola tiivisti sääennustusteen sanoman.
Lauri Vuorinen pani perjantaina merkille, että käytännössä kaikilla joukkueilla oli Val di Fiemmen laakson säässä ongelmia pitovoitelun kanssa. Hän veikkasi tärkeimmäksi löytää sopivin pari kilpailun kakkossuksiksi.