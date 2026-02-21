Suomen maastohiihtojoukkueen ykköstähti Iivo Niskanen on kärsinyt tällä viikolla flunssaviruksen aiheuttamista oireista.

Suomen joukkueessa jännitetään viime hetkeen Iivo Niskasen kisakuntoa. Kolminkertainen olympiavoittaja on kärsinyt flunssan oireista ja päättää vasta aamulla ennen kello 12 alkavaa 50 kilometrin kilpailua, kykeneekö hän osallistumaan Milano-Cortinan olympialaisissa päämatkalleen.



Suomen muut edustajat miesten viimeisessä hiihtolajissa ovat Arsi Ruuskanen, Ristomatti Hakola ja Lauri Vuorinen. Kilpailu järjestetään yhteislähtönä ja perinteisellä hiihtotavalla.



Kilpailuun on ennustettu lämpenevää säätä. Se vaikeuttaa suksihuollossa varsinkin ennakointia, jonka perusteella voidellaan kesken kilpailua alle vaihdettava kakkospari suksia.



