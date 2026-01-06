NHL:ssä pelaava Anaheim Ducks on kutsunut Ville Husson miehistöönsä.
NHL-komennus on 30-vuotiaalle Hussolle kauden toinen. Hän pelasi viime visiitillään yhdeksän ottelua torjuntaprosentilla 88,4.
AHL:ssä Husso on pelannut tällä kaudella 17 ottelua 90,3 prosentin varmuudella.
Päävastuuta tällä kaudella Anaheimin tolppien välissä ovat kantaneet tshekkivahdit Lukas Dostal ja Petr Mrazek.
33-vuotias Mrazek loukkaantui ma-ti-yön NHL-kierroksella, mikä avasi nyt uuden näytönpaikan Hussolle.
Anaheimin kausi jatkuu jo keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa vierasottelulla Philadelphia Flyersia vastaan.