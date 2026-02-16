Olympialaisissa loukkaantuneen Sveitsin ja NHL-seura Los Angeles Kingsin tähtihyökkääjän Kevin Fialan sairausloman pituudesta on saatu lisätietoja.

Fiala loukkaantui perjantaina Kanadaa vastaan pelatussa ottelussa, kun hänen jalkansa jäi häntä taklanneen Tom Wilsonin alle. Sveitsiläinen vietiin tilanteen jälkeen paareilla pois kaukalosta.

Sveitsi kertoi myöhemmin, että Fiala joutuu jättämään turnauksen kesken.

Nyt Fialan NHL-seura LA Kings on nyt antanut lisätietoja tähtihyökkääjänsä tilanteesta.

– Fiala on käynyt onnistuneessa vasemman jalkansa luumurtumien korjausleikkauksessa. Hän aloittaa nyt kuntoutusohjelman. Kevin on sivussa runkosarjan loppuun asti, ja hänen tilannettaan tarkastellaan uudelleen runkosarjan jälkeen, Kings kertoo tiedotteessaan.

NHL:n runkosarja päättyy 17. huhtikuuta, joten Fiala on sivussa vähintään kaksi kuukautta.

29-vuotias Fiala ehti pelata olympialaisissa kaksi ottelua tehoin 0+1. NHL:ssä Fiala on tehnyt 56 pelissä 40 pistettä.

Sveitsin osalta olympiaturnaus jatkuu tiistaina pudotuspeleissä ottelulla Italiaa vastaan. Ottelun voittaja etenee Leijonien puolivälierävastustajaksi.