NHL:ssä pelaavan Los Angeles Kingsin suomalaishyökkääjä Joel Armia loukkaantui yön NHL-kierroksella.

Armia loukkasi itsensä Edmonton Oilersia vastaan pelatussa ottelussa ja jätti pelin kesken ylävartalovamman takia. Suomalaishyökkääjä ehti kellottaa ottelussa peliaikaa vain neljä minuuttia ja 46 sekuntia.

Kings sai ottelussa ruman selkäsaunan Edmontonilta. Vierailijat löivät taululle tylyt 8–1-lukemat.

Armian lisäksi myös luottopuolustaja Drew Doughty joutui jättämään pelin kesken loukkaantumisen vuoksi. Joukkue koki kovia myös olympiatauon aikana, kun Kevin Fiala loukkaantui Sveitsin paidassa, eikä häntä nähdä enää kaukalossa runkosarjan aikana.

32-vuotias Armia pelasi erinomaiset olympialaiset Leijonien paidassa. Hän oli Suomen tehokkain pelaaja iskemällä kuudessa ottelussa kahdeksan (3+5) tehopistettä.

https://x.com/LAKingsPR/status/2027251212463317401