Hyökkääjä Juho Lammikon NHL-sopimus menee silppuriin.

Tällä kaudella NHL:ään palannut Lammikko joutuu etsimään itselleen uuden joukkueen. Hänen NHL-seuransa New Jersey Devils ilmoitti torstai-iltana asettaneensa suomalaisen siirtolistalle.

Tarkoituksena on purkaa Lammikon sopimus. Hänet lähetettiin jo aiemmin tällä viikolla AHL:n puolelle.

30-vuotias Lammikko palasi NHL-ympyröihin kuluvaksi sesongiksi. Devilsissä hän keräsi 24 ottelussa kaksi syöttöä. Lammikko on pelannut aiemmin noin 150 NHL-ottelua Floridan ja Vancouverin riveissä. Kolme edellistä kautta hän edusti Sveitsissä ZSC Lionsia.

Lammikko on Leijonien kaksinkertainen maailmanmestari.