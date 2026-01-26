Suomesta löytyy yhä Donald Trumpin kannattajia. Eniten heitä on perussuomalaisten riveissä.
Perussuomalaisten kannattajat ovat muita suomalaisia myötämielisempiä Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia ja tämän Eurooppa-politiikkaa kohtaan. Asia käy ilmi Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä.
Runsas neljännes perussuomalaisten kannattajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, että Trump on onnistunut hyvin Eurooppaa koskevissa kysymyksissä. Koko väestöstä näin ajatteli vain kahdeksan prosenttia vastaajista.
Hieman yli kolmannes perussuomalaisten kannattajista sanoi olevansa useimmiten samaa mieltä Trumpin kanssa, kun tämä puhuu julkisuudessa Eurooppaan liittyvistä asioista.
Koko väestön tasolla 15 prosenttia sanoi olevansa samaa mieltä Trumpin kanssa.
Lisäksi 17 prosenttia perussuomalaisten kannattajista kertoi luottavansa Trumpiin kaikessa mitä hän tekee ja sanoo. Koko väestöstä tätä mieltä oli vain viisi prosenttia vastaajista.
Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi noin 500 perussuomalaisten täysi-ikäistä kannattajaa joulu–tammikuussa. Lisäksi kyselyyn vastasi erikseen tammikuussa noin tuhat täysi-ikäistä suomalaista.
