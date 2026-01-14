Suklaa ja kahvi kallistuivat viime vuonna rajusti, mutta kuluttajahintojen keskimääräinen nousu jäi Tilastokeskuksen mukaan 0,3 prosenttiin.
Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat olivat joulukuussa kaksi prosenttia korkeammalla kuin vuoden 2024 joulukuussa.
Yliaktuaari Kristiina Niemisen mukaan joidenkin elintarvikkeiden hinnat nousivat selvästi keskimääräistä enemmän.
– Esimerkiksi naudan- ja vasikanlihan hinnat kallistuivat keskimäärin 12 prosenttia edellisvuodesta, suklaan 20 prosenttia ja kahvin 29 prosenttia, Nieminen kertoo Tilastokeskuksen tiedotteessa.
Samaan aikaan sokerin hinta laski 14 prosenttia.
Myös suklaa kallistui viime vuonna.Lehtikuva
Muun muassa korot vetivät viime vuonna inflaatiota alaspäin. Asuntolainojen korot laskivat keskimäärin 22 prosenttia ja kulutusluottojen korot 14 prosenttia vuodesta 2024. Samaan aikaan sähkön hinta laski 7 prosenttia, dieselin lähes 6 prosenttia ja hotellimajoituksen runsaat 5 prosenttia.
Alkoholijuomien hinnat pysyivät viime vuonna lähes ennallaan, sillä vuosimuutos oli vain 0,4 prosenttia.
Kokonaisinflaatio pysyi 0,7 prosentin alapuolella koko viime vuoden ajan, joten inflaatiosta ei voida Tilastokeskuksen mukaan juurikaan puhua. Pohjalukema saavutettiin lokakuussa, kun kuluttajahintojen vuosimuutos käväisi alimmillaan –0,2 prosentissa.
Joulukuussa inflaatio 0,2 prosenttia
Joulukuussa kuluttajahintojen vuosimuutos oli Tilastokeskuksen mukaan 0,2 prosenttia.
Inflaatiota nostivat joulukuussa eniten yleisen sairaalamaksun, hoitovastikkeiden ja kaukolämmön hinnan nousu. Inflaation nousua hillitsivät puolestaan eniten asuntolainojen keskikoron, kulutusluottojen korkojen ja omakotitalokiinteistöjen hintojen lasku.
Marraskuussa inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan –0,1 prosenttia.
EU:n yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan Suomen inflaatio oli joulukuussa 1,7 prosenttia. Euroalueen inflaatio ennakkotietojen mukaan oli joulukuussa 2,0 prosenttia.