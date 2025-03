Kahvin hinta kirpaisee, mutta suomalainen kestää sen: "Teehen en vaihda"

Kuluttajahinnat nousivat. Kärjessä suklaa, kahvi, sekä terveyspalvelut.

Kuluttajahinnat nousivat helmikuussa puolitoista prosenttia vuoden takaisesta. Eniten nousivat suklaan ja kahvin sekä tupakan ja alkoholin hinnat. Myös yksityisten terveydenhuolto- palveluiden hinnat nousivat reilusti vuoden takaisesta

Moni kaupassa kävijä on huomannut elintarvikkeiden hinnan nousun.

– Kyllä sillä lailla, että loppuhinta on kassalla isompi kuin aikaisemmin, sanoo Leena-Kaisa Kuorikoski.

Hän myös toteaa, että hinnat olivat vielä muutama vuosi sitten huomattavasti huokeammat.

Aulis Raudasoja kertoo, että hän ostaa vain sen mitä tarvitsee. Hänen mukaansa niin voi säästää.

– Me ostetaan hyvin vähän, että jääkaappi on melkein tyhjä, Sille me säästämme kaikkein eniten, hän toteaa.

Aivan kaikki kuluttajahinnat eivät ole nousseet, mutta kahvin hinnan nousu kirpaisee. Sen hinta on noussut jopa 20 prosenttia.

Kimmo Korhonen lohduttautuu sillä, ettei kahvia kulu kovinkaan paljoa.

– Joo, sitä menee paljon hullumpaankin, hän sanoo.

Vaikka kahvin hintaan ennustetaan vieläkin hurjempia korotuksia lähikuukausina, niin suomalainen ei helpolla hylkää lempijuomaansa.

Jussi-Pekka Jokiselle yksi asia on varma. Kahvia pitää saada.

– Kahvi on kyllä semmoinen, että tulee joka päivä juotua, Jokinen sanoo.

Ja ennuste on, että hinta nousee vielä lisää?

– No se on ennuste kyllä.

Vaihdatko teehen?

– En vaihda.

Kahvin, suklaan, alkoholin ja tupakan ohella reippaan hintapiikin ovat tehneet myös terveyteen liittyvät palvelut. Lääkäri- ja terveyskeskuskäynnit nousivat peräti kolme–neljäkymmentä prosenttia vuodenvaihteessa.