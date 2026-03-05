Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa askarteluhelmissä piilevästä riskistä.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla askarteluhelmien takaisinvedosta.
Panduro-merkkiset heishi-helmet (tuotenro 806877) eivät täytä lelujen turvallisuutta koskevan direktiivin vaatimuksia, koska helmissä on liikaa di(2-etyyliheksyyli)ftalaattia (DEHP).
DEHP on hormonaalinen haitta-aine ja lisääntymiselle vaarallinen myrkky. Se voi heikentää hedelmällisyyttä ja vahingoittaa sikiötä.
Kuluttajia neuvotaan lopettamaan tuotteen käyttö välittömästi. Yrityksen takaisinvetoilmoituksen mukaan tuotteen voi palauttaa mihin tahansa Panduro-myymälään tai olla yhteydessä asiakaspalveluun. Tuotetta on myyty kaupoissa, verkkokaupassa ja jälleenmyyjillä.