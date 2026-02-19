Myös pohjainflaatio kääntyi miinuksen puolelle ja oli –0,4.

Kuluttajahintaindeksi laski tammikuussa 0,2 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Laskun taustalla oli asuntolainojen sekä kulutus- ja opintolainojen korkojen sekä omakotitalojen hintojen lasku.

Myös pohjainflaatio kääntyi miinuksen puolelle ja oli –0,4. Pohjainflaatioon ei lasketa mukaan elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnat vaihtelevat nopeasti.

Inflaatiota nosti eniten savukkeiden, kahvin ja moniasuntoisten talojen kunnossapitokustannusten kallistuminen.

Suomen EU-sääntöjen mukainen kuluttajahintaindeksi oli tammikuussa ennakkotietojen mukaan 1,0 prosenttia.

Ero selittyy ennen kaikkea sillä, että EU-harmonisoidussa indeksissä ei ole mukana lainakorkoja. Koko euroalueella inflaatio oli ennakkotietojen mukaan 1,7 prosenttia. Eurostat julkaisee tammikuun lopulliset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 25. helmikuuta.