Käynti ruokakaupassa verotti kukkaroa viime vuonna aiempaa enemmän erityisesti kolmessa tuoteryhmässä.

Ruokakaupoissa suurimmat kuluttajahintojen korotukset nähtiin viime vuonna kahvin, suklaan ja kaakaon hinnoissa, kertoo Päivittäistavarakauppa ry. Taustalla oli raaka-aineiden hintojen nousu globaaleilla markkinoilla.

Kahvi oli viime vuonna lähes 30 prosenttia kalliimpaa kuin vuotta aiemmin. Suklaan hinta puolestaan nousi 20 prosenttia ja kaakaon 15 prosenttia. Hintojen nousu näkyi myös myynnin vähenemisenä.

Myös esimerkiksi naudanlihan kuluttajahinnat nousivat, mikä oli seurausta naudanlihan niukkuudesta kotimaassa.

Alkoholin myynnin arvo laski

Alkoholijuomien myynnin arvo laski laajentuneista valikoimista huolimatta hieman, käy ilmi päivittäistavarakaupan tuoteryhmäkohtaisesta myyntitilastosta vuodelta 2025.

Päivittäistavarakaupan alkoholimyynnin suurin tuoteryhmä on olut, jota myytiin sekä määrällisesti että arvoltaan edellisvuotta vähemmän. Oluen myynnin määrä laski edellisvuodesta kolme prosenttia.

Viime vuosi oli ensimmäinen täysi tilastovuosi sen jälkeen, kun päivittäistavarakaupan alkoholivalikoima laajeni kesäkuussa 2024 enintään kahdeksanprosenttisiin käymisteitse valmistettuihin juomiin.

Myynnin kehitys eri tuoteryhmissä oli varsin tasaista. Hedelmien ja marjojen myynnin arvo kuitenkin kasvoi edellisestä vuodesta yli yhdeksän prosenttia. Hedelmiä ja marjoja myytiin määrällisesti enemmän, vaikka myös niiden hinnat nousivat.

Myös alkoholittomien juomien myynnin arvo kasvoi, mutta kasvu johtui tuoteryhmän hintojen noususta, erityisesti kahvin kallistumisesta. Alkoholittomien juomien myyty määrä sen sijaan laski.

Kaikkiaan elintarvikkeiden myynnin arvo nousi viime vuonna 2,5 prosenttia. Myyntiä kasvatti sekä hintojen nousu että myynnin määrän kasvu.

Tilastossa ovat mukana Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritykset SOK, Kesko, Lidl, Tokmanni, R-kioski, Minimani ja M-ketju. Verkkokauppa Kauppahalli24 oli mukana vuoden 2024 ensimmäiseen neljännekseen.