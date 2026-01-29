Stressi ei ole vain haitallinen ilmiö vaan oikein kanavoituna myös voimavara, sanoo asiantuntija.

Se, miten suhtaudumme omiin tunteisiimme ja kehon reaktioihin, vaikuttaa ratkaisevasti hyvinvointiimme, uskoo neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti ja psykologian tohtori Laura Sokka.

20-vuotisen uran potilastyössä tehnyt Sokka kirjoittaa uudessa teoksessaan Stressiharha (Tuuma, 2026) stressistä, joka voi paitsi kuluttaa myös vahvistaa.

– Ajattelutavat vaikuttavat siihen, miten selviämme paineen, epävarmuuden ja kuormituksen keskellä, hän kertoi MTV:n Huomenta Suomessa tammikuussa.

Se, että stressistä puhutaan jatkuvasti vain negatiivisena asiana, vain lisää kuormitusta stressaavissa tilanteissa.

– Jos me pelkäämme stressin haitallisia vaikutuksia, se oikeasti lähtee myös todennäköisemmin nujertamaan meitä. Mutta jos me ymmärrämme sen, että stressin on tarkoitus auttaa meitä eteenpäin, saamme käyttöömme sen voiman, joka avaa ovet kasvuun ja parempaan hyvinvointiin ja tukee jopa terveyttä, Sokka kommentoi.

Stressiä ei kannata pelätä

Vaikka stressiä tuottavalle asialle ei voisi mitään, Sokan mukaan olisi tärkeää tunnistaa ja hyväksyä asia mennä sitä kohti.

– Meitä neuvotaan hyvää tarkoittaen välttämään stressiä, mutta jos me kauheasti pyristelemme siitä eroon, huomio menee siihen ja me etäännytämme itseämme meille tärkeistä asioista.

– Mutta me voimme määritellä asian vähän uudella tavalla, kääntää sen uuteen asentoon: tämä asia stressaa minua siksi, koska minä välitän. Ja todellisuushan kuitenkin on se, mikä se on.

Sokka ymmärtää sen, että mieli lähtee herkästi laukkaamaan tulevaan tai menneeseen, mutta sille, mikä todellisuus on juuri sillä hetkellä, ei välttämättä voi just siinä hetkessä mitään.

– Mutta jos emme mitään muuta voi tehdä, meillä on aina vapaus katsoa omaa kokemaamme stressiä niin, että siitä on enemmän hyötyä ja apua itselle kuin haittaa.

Vastaanottavainen suhtautuminen suojaa mieltä

Hyväksyvä suhtautuminen voi auttaa myös olemaan uupumatta stressin painosta, vaikka myös kuormituksen aiheuttajiin kannattaa kiinnittää huomiota. Sokka kertoo tutkimusten todistavan, että vastaanottavaisempi suhtautuminen stressiin suojaa mieltä.

– Vastaanottavainen suhtautuminen suojaa etenkin tällaisina vaikeina ja hyvinkin epävarmoina aikoina, puhutaan sitten yritysmaailmasta tai maailman myllerryksistä, mieltä niin, että välttämättä ei tule masennus- tai ahdistuneisuushäiriödiagnoosia.

– Olemme ikään kuin kestävämpiä kohtaamaan niitä koettelemuksia, joita elämä joka tapauksessa tuo tullessaan.

