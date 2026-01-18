Painonhallinnan haasteita pyritään ratkomaan usein uusilla dieeteillä ja treeniohjelmilla, mutta laihdutus on myös mielestä kiinni.
Elintapoja ohjaa psykologia, mutta mielenhyvinvointi jää usein taka-alalle, kun vaa'an lukemaan pyritään etsimään ratkaisuja ruokavalio- ja liikkumismuutoksilla.
– Varmasti arkijärjellä jokainen saa kiinni, että mielihän sitä kehoa liikuttaa ja sitä, mitä syö ja minkä verran. Ne ovat kaikki psyykkisen prosessin tuloksia, terveyspsykologian erikoispsykologi Anu Tevanlinna kertoi Huomenta Suomessa.
Yhden päivän aikana ihminen tekee jopa 200 syömiseen liittyvää päätöstä, joista vain osa on tietoisia ja loput tiedostamattomia, kertoo Tevanlinna teoksessaan Vaa'asta vapaa (Tammi 2026).
Kysyimme Tevanlinnalta, millaiset psykologiset tekijät voivat estää painonhallintaa.
Lihavuuden pelko
Pelko lihomisesta tai lihavuudesta voi olla yksi psykologinen jarru terveelle ruoka-, keho- ja liikkumissuhteelle.
Tevanlinna on nähnyt työssään psykologina, että lihavuuden pelko voi johtaa kahteen eri toimintatapaan.
– Yksi on, että laihuuden tavoittelu on jopa pakkomielteistä, jolloin pitää kynsin hampain kiinni niukasta syömisestä ja liikunta voi tuntua jopa pakkoliikunnalta, Tevanlinna kertoi Huomenta Suomessa.
– Toinen vaihtoehto on paradoksi, jossa ajattelee, että jos pelkää lihomista, välttää sen ja pysyy hoikkana. Se voi olla hirveän lamauttavaa.
Tevanlinna kehottaakin pohtimaan, mistä on rakentunut käsitys, että isompi keho olisi jollain lailla huonompi.
Obesogeneettinen ympäristö
Koska ihminen tekee terveysvalintoja siinä ympäristössä, missä elää, on sillä, millaisessa ympäristössä elää, merkitystä.
Nykykaupunkilaiset länsimäiset ympäristöt ovat obesogeneettisiä eli lihavuutta aiheuttavia.
– Meillä on paljon asioita, jotka liikuttavat meitä paljon vähemmän kuin aiemmin, kertoi Tevanlinna Huomenta Suomessa.
– Keho on kehittynyt hyvin niukkaan ruokaympäristöön tuhansia vuosia sitten, mutta nykyaikana ruokaympäristö on yltäkylläinen. Joutuu kiinnittämään huomiota siihen, minkälaisia valintoja tekee, eikä siihen, onko tarpeeksi syötävää.
