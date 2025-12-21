Joulun alla kaupat ja ostoskeskukset ovat täynnä kiireistä väkeä. Pinna kiristyy, mutta näillä vinkeillä selviät selväjärkisenä, ja voittajana, ulos ruuhkaisesta kaupasta.

MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman toimittaja Pyry-Jukka Peltomäki lähetettiin ruokakauppaan ostoslistan kanssa, vaikka hänen omien sanojensa mukaan hänen paineensietokykynsä on "leikkokukan tasoa".

Tehtävänanto oli simppeli: Kokoa ostoslistan tuotteet mahdollisimman fiksusti.

Millä eväillä kaupasta selviää ulos saamatta hermoromahdusta?

Mutta muistiko Peltomäki sittenkään kaikki ostoslistan tuotteet? Tämä selviää yllä olevalta videolta.

Miten tuotteet sijoitellaan ruokakaupassa?

Tuotteiden sijoittelu ruokakaupassa ei ole arpapeliä, vaan tarkkaa puuhaa. Kauppareissun aikana toimittaja Peltomäen oli esimerkiksi hankala vastustaa kassoille houkuttelevasti sijoitettuja herkkuja.

Kassat ovatkin kaupan myyntipaikkojen aatelia.

Alla olevalla videolla S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Hans Backström paljastaa MTV:n katsojille, millainen on ruokakaupan "anatomia".

6:54 Tuntuuko sinustakin siltä, että ruokakaupat muistuttavat monesti toisiaan? Näin ruokakaupassa vallitseva tavaroiden järjestys rakentuu.

