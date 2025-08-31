Pienennätkö itseäsi? Psykologi kertoo syyn

Moni ihminen vaimentaa ja pienentää tahtomattaankin itseään. Tavasta voi oppia pois.

Moni ihminen ei syystä tai toisesta osaa ottaa elämässään käyttöön omia henkisiä voimavarojaan. Silloin ihminen ei välttämättä osaa täysin tunnistaa omia tunteitaan ja täyttää tarpeitaan.

– Itsensä kutistamisen ydintunne on häpeä, kertoo psykologi ja esikoiskirjailija Freia Luminka.

Itsensä pienentämisen taustalla on yleensä syvään juurtunut häpeän tunne ja pelko.

Luminka on kirjoittanut kirjan Lupa olla enemmän – Matkalla omaan voimaan (Bazar, 2025). Se opastaa, kuinka ihminen voi oppia valjastamaan omat voimavaransa täysimääräisesti käyttöönsä.

Kehoyhteys

Luminka on itse viettänyt koko aikuisikänsä hyvin liikkuvaista elämää. Aikuiselämään on myös kuulunut kymmenen vuotta ilman omaa vakituista kotiosoitetta. Nomadimaisessa elämäntyylissä on tärkeää osata luottaa itseensä.

– Itselleni yksi keskeinen löydös oli kehoyhteyteen ja kehoviisauteen kytkeytyminen. Ajattelen, että oma voima asuu kehossamme, Luminka kertoo.

Hän muistuttaa, että ihminen tallentaa omaan kehoonsa kaikki tunteet, muistot ja kokemukset. Niistä kertyneen henkisen taakan takia ihminen ei uskalla olla oma kokonainen itsensä omassa elämässään.

Kehoyhteyden etsiminen voi monesta kuulostaa fyysisesti rankalta työltä, joka vaatii niin uskallusta kuin myös omien rajojen rikkomista.

Luminka ajattelee päinvastoin. Kehoyhteyden luomisessa tarkoituksena on kääntää aistit sisäänpäin ja kytkeytyä kuulemaan, mitä itselle aidosti kuuluu ja mitä kehossa tapahtuu.

Itsensä pienentäminen

Moni nainen kokee pienentävänsä itseään. Se tarkoittaa sitä, ettei elä täydellä potentiaalillaan ja elämää hallitsee häpeä ja pelko.

Erityisesti aggression ilmaiseminen voi olla monelle naiselle hyvin haastavaa.

– Siinä voi olla kulttuurillisia ja historiallisia taustoja, joita me edelleen kannamme ja puramme, Luminka muistuttaa.

Hän kertoo, että aggressio on perinteisesti mielletty tunteeksi, jota naisen ole ollut soveliasta tuntea.

– Omaan terveeseen aggressioon kytkeytyminen on isosti yksi oman voiman rakennusaine, Luminka kertoo.

Terve aggressio on esimerkiksi sitä, että osaa vetää omat rajansa, osaa olla jämäkämpi ja osaa kertoa, mitä haluaa tai ei halua elämässä.

Miten itsensä pienentämisestä voi päästä eroon ja miten omat traumat, pelot ja negatiiviset uskomukset liittyvät elämänmuutokseen? Katso Lumingan haastattelu aiheesta kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

