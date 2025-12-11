



Stressitasot laskuun suomalaiskeksinnön avulla – "Osa on saanut unettomuuteen tosi nopeasti avun" 1:41 Suomalainen startup-yritys kehitti stressiä lieventävän sovelluksen. Katso uutisjuttu aiheesta videolta! Julkaistu 11.12.2025 18:59 Päivi Mäki-Petäjä paivi.maki-petaja@mtv.fi pmakipetaja Musiikkipsykologiaan ja neurotieteeseen perustuvan suomalaiskeksinnön avulla keho voi toipua stressistä jo työpäivän aikana. Aller Median toimistolla työntekijöillä on usein kuulokkeet korvilla. Heillä on käytössä musiikkiin ja värähtelyyn perustuvaa sovellus, jonka avulla stressi vähenee jo työpäivän aikana. – Musiikilla voi ohjata alitajuista käyttäytymisen muutosta. Musiikki vaikuttaa paljon mielialaamme ja hermoston tilaan. Ja nyt kun meillä on binauraaliset värähtelyt ja ääniaallot mukana, niin se on voimakkaampi aivoihin vaikuttava mekanismi, jolla pystymme aktivoimaan tiettyjä aivoaaltoja ja aivoaallot kertovat koko keholle sen, minkälaisessa vireystilassa ollaan, selittää Audicinin perustaja ja toimitusjohtaja Laura Avonius.





Yhdysvalloissa sairaanhoitajien stressitasot ovat laskeneet suomalaissovelluksen avulla.

Sairaanhoitajat ja sotilaat käyttäjinä

Musiikkipsykologiaan ja neurotieteeseen perustuvalla sovelluksella on tällä hetkellä noin tuhat aktiivista käyttäjää, joista pääosa Yhdysvalloissa. Esimerkiksi puolustusvoimissa ja sairaaloissa stressinhallinnalle on tarvetta.

– Yhdysvalloissa olemme keskittyneet sairaanhoitajiin, koska Audicin toimii työskentelyn aikana ja sairaanhoitajat ovat yksi ryhmä, jolla on tosi vähän aikaa siihen palautumiseen. Myös puolustusvoimissa uni jää usein lyhyeksi ja paineet ovat kovat, toteaa Avonius.

Tavoitteena sadat miljoonat käyttäjät

Potentiaalisia käyttäjiä riittää, koska stressistä ja uniongelmista kärsiviä on paljon. Työterveyslaitoksen mukaan Suomessa lähes viidesosa työntekijöistä kokee melko paljon tai paljon stressioireita.

– Liikevaihtotavoitteemme on, että vuonna 2030 oltaisiin 100 miljoonassa. Silloin aletaan puhumaan kymmenistä ja sadoista miljoonista käyttäjistä, uskoo Avonius.

Apua unettomuuteen ja palautumiseen

Käyttäjiltä tullut palaute on ollut rohkaisevaa.

– Osa on saanut unettomuuteen tosi nopeasti avun. Osa on käyttänyt sovellusta enemmän työskentelyn aikaiseen palautumiseen ja osa siirtymiseen työmoodista kotimoodiin. Urheilijat käyttävät sovellusta palautumiseen, luettelee Avonius.

Aller Media Nordicin asiakkuusjohtaja Maija Ahonen käyttää stressiä vähentävää sovellusta sekä töissä että työmatkalla.MTV

"Leposykkeet ovat laskeneet"

Aller Mediassa kokemukset sovelluksesta ovat hyviä.

– Meillä on aika niukat resurssit. Kaikki tekevät kaikkea ja on tosi tärkeää huolehtia ihmisten hyvinvoinnista, jaksamisesta ja ennen kaikkea palautumisesta. Siinä tämä sovellus on ollut avuksi, arvioi Aller Media Nordicin myynti- ja markkinointijohtaja Sirpa Toivoniemi.

Itse hän käyttää sovellusta sekä töissä että kotona.

– Käytän sitä kesken työpäivää, että saan keskityttyä tärkeään työtehtävään ja erityisesti ennen nukkumaanmenoa. Olen huomannut, että leposykkeet sekä päivällä että yöllä ovat laskeneet, Toivoniemi kertoo.

Muillakin työntekijöillä samanlaisia kokemuksia sovelluksesta.

– Se rauhoittaa mieltä ja pystyn paremmin keskittymään juuri senhetkiseen työtehtävään ja sitten, kun menen kotiin eli työmatkalla kotiin käytän Audicinia. Se auttaa minua palautumaan työstä. Pystyn olemaan enemmän läsnä kotona enkä ole enää niin ärtynyt, kuvailee Aller Media Nordicin asiakkuusjohtaja Maija Ahonen.