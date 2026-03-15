Sisarukset ilmoittivat Lassen salaa Maajussille morsian -ohjelmaan | MTV Uutiset





Sisarukset ilmoittivat Lassen salaa Maajussille morsian -ohjelmaan: "Näinkö paljon te vihaatte minua?" Julkaistu 31 minuuttia sitten

Maajussille morsian -ohjelmassa tutustutaan Kankaanpäällä asuvaan Lasseen, joka etsii itselleen kumppania. Maajussille morsiamen 19. kaudella tavataan kahdeksan 19–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta. Mukana on miehiä ja naisia, joilla on yhteinen toive: löytää kumppani jakamaan niin arki kuin unelmat. Kausi vie katsojat keskelle maajussien elämää ja näyttää, kuinka hyvin erilaisten maajussien matka etenee rakkauden etsinnässä. Kaudella nähdään tunteita, romantiikkaa ja yllätyksiä, kun jokainen etsii kumppania jakamaan elämän. Yksi Maajussille morsian -esittelyjakossa nähtävä maajussi on 24-vuotias Lasse, joka on kolmannen polven maatalousyrittäjä Kankaanpäästä. Hän työskentelee perheensä maitotilalla, jossa on noin 40 lypsylehmää ja satakunta nuorkarjaa. Tilalla hoidetaan myös omat pellot ja metsät, ja Lasse tekee talvisin lisäksi töitä kuorma-autonkuljettajana. Arki pyörii vahvasti maatilan ympärillä, ja erityisesti peltotöiden aikaan Lasse viihtyy parhaiten Valtran ratissa. Lue lisää: Tässä ovat uudet maajussit! Hänen sisaruksensa ilmoittivat hänet salaa Maajussille morsian -ohjelmaan.

– Se oli kyllä melkoinen yllätys, kun sain tuotannolta puhelun, että lähtisinkö mukaan. Siinä menin kyllä sanattomaksi. Sanoin heti sisaruksilleni, että näinkö paljon te vihaatte minua, että haluatte minut telkkariin, mutta se on kyllä vaan taitaa olla välittämistä. Luulen, että heidän taka-ajatukset tässä ovat ihan hyvät, Lasse pohtii.

Maajussille morsian -ohjelman uudet maajussit.

Lasse on ohjelmassa mukana tosissaan ja toivoo löytävänsä puolison, jonka kanssa jakaa arjen ja tulevaisuuden haaveet. Julkisuudesta hän ei niinkään välitä.

– Siinä kohtaa, kun kamerat ovat päällä, ollaan pois mukavuusalueeltani. En piittaa ollenkaan julkisuudesta, että tämä on kyllä ihan uutta ja outoa, Lasse sanoo.

Perhe ja yhteisöllisyys ovat Lasselle tärkeitä. Hän asuu omassa talossaan tilan pihapiirissä, mutta viettää paljon aikaa sisarustensa ja heidän perheidensä kanssa. Myös haave omasta perheestä siintää tulevaisuudessa.

– Ei minulla ole vielä kiirettä sen suhteen, mutta kyllähän se oma perhe olisi kiva tulevaisuudessa, hän sanoo.

Vapaa-ajallaan hän liikkuu luonnossa, talvella hiihtäen ja kesällä pyöräillen, ja koneiden huolto sekä kyntö ovat hänelle intohimoja. Lasse osallistuu vuosittain SM-kyntöihin.

Lasse arvostaa avoimuutta, luotettavuutta, huumoria ja rohkeutta heittäytyä mukaan. Hän kuvaa itseään rauhalliseksi, tunnolliseksi ja jalat maassa kulkevaksi tekijäksi, joka ei pelkää vastuuta.

Vastapainoksi hän toivoo rinnalleen ihmisen, joka uskaltaa sanoa mielipiteensä ja nauttii yhteisestä tekemisestä – vaikka hiihtoladulla, sukset voideltuina.

24-vuotiaan Lassen parisuhdetausta ei ole kovinkaan pitkä. Työt ja harrastukset ovat vielä vieneet suurimman huomion ja deittailu on jäänyt vähemmälle.

– Muutamia seurustelusuhteita on ollut, mutta ne eivät ole ottaneet tulta alleen. Nuorempana sitten tuli lähinnä säädettyä ja sähällettyä, Lasse naurahtaa.

Maajussille morsian -esittelyjakso torstaina 12.3. klo 20.00 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

