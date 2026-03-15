Maajussille morsian -ohjelmassa tutustutaan Kankaanpäällä asuvaan Lasseen, joka etsii itselleen kumppania.
Maajussille morsiamen 19. kaudella tavataan kahdeksan 19–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta. Mukana on miehiä ja naisia, joilla on yhteinen toive: löytää kumppani jakamaan niin arki kuin unelmat. Kausi vie katsojat keskelle maajussien elämää ja näyttää, kuinka hyvin erilaisten maajussien matka etenee rakkauden etsinnässä. Kaudella nähdään tunteita, romantiikkaa ja yllätyksiä, kun jokainen etsii kumppania jakamaan elämän.
Yksi Maajussille morsian -esittelyjakossa nähtävä maajussi on 24-vuotias Lasse, joka on kolmannen polven maatalousyrittäjä Kankaanpäästä. Hän työskentelee perheensä maitotilalla, jossa on noin 40 lypsylehmää ja satakunta nuorkarjaa.
Tilalla hoidetaan myös omat pellot ja metsät, ja Lasse tekee talvisin lisäksi töitä kuorma-autonkuljettajana. Arki pyörii vahvasti maatilan ympärillä, ja erityisesti peltotöiden aikaan Lasse viihtyy parhaiten Valtran ratissa.
Hänen sisaruksensa ilmoittivat hänet salaa Maajussille morsian -ohjelmaan.