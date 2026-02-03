Rauhaton olo, unettomuus ja jännittyneet lihakset voivat kertoa, että hermosto on jäänyt tilaan, jossa kaasu on pohjassa, mutta jarrut eivät toimi.

Aistit ovat ylivalppaana, sydän tykyttää, lihakset ovat jännittyneet, levon jälkeen olo ei ole palautunut ja öisin vaivaa unettomuus.

Kun hermosto on ylivirittynyt, on sympaattinen hermosto eli kaasu jäänyt pohjaan, mutta parasympaattinen hermosto eli jarru ei toimi kunnolla.

Jos hermosto jää ylivirittyneeseen tilaan, voi se johtaa uupumukseen ja masennukseen, kertoi Mehiläisen ratkaisukeskeinen psykofyysinen fysioterapeutti Marko Luomansuu Huomenta Suomessa tammikuussa.

– Sympaattinen hermosto eli kaasu on ihmisillä koko ajan päällä. Se aktivoituu jo, kun nostaa sormea tai hengittää sisään.

– Kun sympaattinen hermosto aktivoituu, alkavat lisämunuaiset tuottaa adrenaliinia, sydämen syke kiihtyy, verenpaine nousee ja lihakset jännittyvät, Luomansuu kertoo.

Jos sympaattinen hermosto aktivoituu vain hetkellisesti ja jarru eli parasympaattinen hermosto pääsee tasoittamaan tilannetta, pysyy ihminen hyvän sietokyvyn vireystasolla.

– Mutta jos kaasu hirttää kiinni ja meillä on koko ajan valpas olo, se kuormittaa meitä. Samaan aikaan voi tulla myös tyhjäkäyntiä eli lamaantunut olo, Luomansuu kertoo.

"Lepää enemmän" on turha neuvo

Luomansuun mukaan ylivirittynyttä hermostoa ei saa rauhoittumaan järjellä tai tahdolla.

– Jos elimistössämme on koko ajan adrenaliinia, meidän on mahdoton rauhoittua. On turha sanoa, että lepää enemmän, koska tämä ei ole järjen asia vaan primitiivinen tila.

– Aivot kysyvät koko ajan keholta, miten menee ja muokkaavat olotilaansa kasvojen ilmetiloja ja kehon asentoja vastaaviksi ja siksi pitää lähteä purkamaan adrenaliinia [pois], Luomansuu kertoo.

Kun kaasu on pohjassa, täytyy jarru saada päälle.

Autonomisessa hermostossa liikenne on 80 prosenttia kehosta aivoihin ja 20 prosenttia aivoista kehoon päin.

– Jos puhutaan jarrusta, jota meidän pitää käyttää, kun kaasu on aktiivinen, puhutaan vatsan puoleisesta vagushermosta, johon kuuluu viisi aivohermoa.

– Nämä aivohermot vastaavat silmien liikuttamisesta, kasvojen ilmelihaksista, purennasta, nielusta, pään kääntämisestä, palleasta eli hengityksestä ja sydämestä. Ja nämä pitää ottaa huomioon, kun lähdetään tekemään rauhoittavia harjoitteita.

