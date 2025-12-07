Mirjam Mononen palveli talvisodassa sotilaskotisisarena. Näin hän ajattelee Ukrainan sodasta ja Putinista.

Mirjam Mononen on yksi niistä, joka "taisteli kahvipannulla" talvisodassa Neuvostoliittoa vastaan.

Monosen tehtäviin sotilaskotisisarena kuuluivat suomalaissotilaiden muonittaminen ja huolenpito.

– Säkkijärvellä oli ihmiset evakuoitu pois, niin yhteen taloon järjestettiin sotilaskoti. Aluksi nukuttiin lattialla, mutta pojat teki meille sängyt puusta, Mononen muisteli Huomenta Suomen itsenäisyyspäivän -erikoislähetyksessä.

Kun hyökkäykset Säkkijärven läheisyydessä alkoivat, pakenivat sotilaskotisisaret metsään.

– Siellä korvikkeita keiteltiin ja pojat kävi siellä seurustelemassa keskenään iltaisin. Koetettiin vähän piristää niitä. Sotilaskotisisarena olin loppuun asti ja kahvipannulla taistelin, Mononen kertoo.