– Saimme puhua ainoastaan venäjää. Jos puhui sanaakaan ukrainaa, saatettiin tappaa, kertoo vankienvaihdossa joulukuussa 2024 vapautettu Vitali Kravchenko , 52.

MTV Uutiset tapasi Suomessa vierailevia ukrainalaissotilaita. Yksi sotilaista joutui sotavangiksi ja vietti venäläisvankeudessa kaksi vuotta ja seitsemän kuukautta.

Oleksii Fomenko (vas.) ja Vitali Kravchenko värväytyivät vapaaehtoisina taisteluihin heti helmikuussa 2022.

– Sen johdot laitettiin kiinni käsiin, jalkoihin ja genitaaleihin. Pyöritettiin vipua ja sain sähköiskuja, Kravchenko kuvailee.

Hänen mukaansa jännite ei ollut riittävä tappamiseen, mutta sydän olisi hyvin voinut pysähtyä shokkitilan vuoksi.

– Se oli todella pelottavaa ja nöyryyttävää.

Katso jutun alussa olevalta videolta, mikä on ukrainalaissotilaiden suurin unelma ja miksi Kravchenko halusi heti värväytyä uudelleen armeijaan vapauduttuaan.