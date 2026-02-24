Venäjä on neljä vuotta kestäneen sodan aikana vanginnut tuhansia ukrainalaissotilaita. Mitä heille tapahtuu muurien sisällä?
MTV Uutiset tapasi Suomessa vierailevia ukrainalaissotilaita. Yksi sotilaista joutui sotavangiksi ja vietti venäläisvankeudessa kaksi vuotta ja seitsemän kuukautta.
– Saimme puhua ainoastaan venäjää. Jos puhui sanaakaan ukrainaa, saatettiin tappaa, kertoo vankienvaihdossa joulukuussa 2024 vapautettu Vitali Kravchenko, 52.
Kravchenkon mukaan häntä kidutettiin vanhanaikaisella puhelimella eli kidutuslaitteella, joka kehitettiin Arkansasin Tucker State Prison Farmilla Yhdysvalloissa 1960-luvulla.