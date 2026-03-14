Sami Pajarin Toyotan oikea takarengas räjähti Kenian MM-rallin 12. erikoiskokeella, josta muodostui äärimmäisen tapahtumarikas.

Suomalaiskuski koki valtavia ongelmia noin kilometri ennen erikoiskokeen maalia, kun hänen autonsa oikea takarengas räjähti yllättäen (video yllä).

Autokunta pysähtyi tarkastamaan auton kunnon reitille. He vaihtoivat myös oikean takarenkaan.

– Olin varma, että siellä on jotain muutakin rikki, mutta meidän pitää tutkia enemmän, Pajari kommentoi maalissa.

MTV Urheilun selostamossa ihmeteltiin suuresti sitä, ettei Pajari ajanut maaliin ja tutkinut ongelmia vasta sitten. Nyt Pajari menetti noin viisi minuuttia aikaa, ja putosi kolmannelta paikalta kahdeksanneksi.

– Nyt oli arviointivirhe. Harmi homma, MTV Urheilun asiantuntija Janne Ferm kommentoi.

Erikoiskokeen aikana ja varsinkin sen loppupuolella nähtiin valtaisa määrä rengasrikkoja. Kisajärjestäjät olivat jostain syystä muuttaneet reittiä nuotituksen jälkeen ja merkinneet muutokset puukepein. Näistä oli lähetetty video autokunnille, mutta ratkaisu sai kritiikkivyöryn ek:n maalissa.

Muun muassa Toyotan Takamoto Katsuta, Elfyn Evans, Sebastien Ogier ja Oliver Solberg haukkuivat järjestelyt vaarallisiksi ja järjenvastaisiksi. Kaikki heistä kärsivät rengasrikkoja Pajarin tavoin.

– Tämä on uskomatonta. He (kisajärjestäjät) ovat muuttaneet reittiä nuotituksen jälkeen. Kuinka voimme tehdä nuotteja videosta? Ajoin täysin väärää linjaa urissa, ja nyt minulla on tuplarengasrikko, Katsuta kommentoi.

Kaaos-ek:n voitti Ogier ennen Hyundain Adrien Fourmux'ta ja Thierry Neuvilleä.

Solberg pysyi kisan kärjessä 22,6 sekunnin erolla Evansiin. Ogier nousi viidenneltä sijalta kolmanneksi (+1:46,3).

Lauantaina ajetaan vielä neljä erikoiskoetta. Seuraava käynnistyy kello 9.33.

Kenian MM-rallin tilanne, 12/20 ek:ta: