Itsenäisyyspäivää juhlistetaan MTV:llä aamusta iltaan. Lähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.
Itsenäisyyspäivää vietetään 6. joulukuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla aina aamun pidennetystä Huomenta Suomi -lähetyksestä illan Linnan juhliin. Itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä 7.12. erikoislähetys koostaa juhlaillan tähtihetket katsojien iloksi.
Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla Presidentinlinnassa juhlistetaan tänä vuonna koulutusta ja sivistystä suomalaisen yhteiskunnan rakentajana – itsenäisyyspäivän vastaanotto alkaa puoli tuntia aikaisemmin.
Huomenta Suomi: Kohti Linnan juhlia
Itsenäisyyspäivänä kello 8.55–14.00
MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla
Juhlapäivän aloittaa Huomenta Suomi -ohjelman pidennetty erikoislähetys. Monipuolisessa juhlaohjelmassa käydään seuraamassa suorana muun muassa lipunnostoa Tähtitorninmäellä ja seppeltenlaskua Hietaniemen hautausmaalla.