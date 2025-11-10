Lisäksi lähetyksen aikana tavataan iso joukko mielenkiintoisia vieraita ja kuullaan juhlavia musiikkiesityksiä. Lähetyksen juontajina nähdään Teresa Meriläinen-Aho ja Aki Linnanahde .

Linnan juhlat -lähetys alkaa MTV Katsomossa jo 17.45, ja MTV3-kanava liittyy seuraan klo 21.00 alkaen. Lähetykset kattavat Tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton.

Lähetyksessä seurataan juhlallisuuksia aina ulko-ovelta tanssilattialle asti. Kiinnostavia henkilöitä ja tarinoita kuullaan jo ennen kättelyitä ja myös sen aikana. Linnassa haastattelijoina toimivat Kirsi-Alm Siira, Maria Nykänen, Jesse Kamras ja Katariina Kähkönen, ja ulko-ovilta tunnelmat katsojille välittävät Aino Haili ja Anssi Shemeikka.