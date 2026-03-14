Sebastien Ogierin rengasrikko Kenian MM-rallin 11. erikoiskokeella pisti kärkitaiston uusiksi. Ranskalaisen Toyota-tallikaveri Sami Pajari nousi nyt kolmanneksi.
Ogier joutui renkaanvaihtohommiin 25 kilometrin mittaisen ek:n avauspuolikkaalla. Hän menetti siinä noin kaksi minuuttia.
– Suoralla osuudella oli kiviä ajourassa. En voinut välttää osumaa. Rengasrikko tuli välittömästi, Ogier selvitti maalissa.
Samalla ranskalainen putosi aivan kärkimies Oliver Solbergin tuntumasta kakkossijalta viidenneksi. Ero Solbergiin on nyt 2.08.
Lauantain avauspätkän olosuhteet olivat vaihtelevat. Toyota-kuski Solberg otti pohja-ajan 3,1 sekunnin erolla tiimikaveriinsa Elfyn Evansiin.
– Siinäkö kaikki? Tuolla hyökkäyksellä! Solberg hämmästeli mielestään pieneksi jäänyttä eroa.
Pajari jäi 27,4 sekuntia pohja-ajasta. Hän valitteli ongelmaa maalissa, mutta nousi nyt kokonaiskisassa kolmanneksi Ogierin ongelman seurauksena.
– Tuulilasinpesurin pesuri ei toiminut kunnolla, enkä nähnyt monilla suorilla minne mennä, Pajari totesi.
Hyundain Esapekka Lappi oli 32,6 sekuntia Solbergia hitaampi. Hän jatkaa kokonaiskisan kahdeksantena.
Lauantaina ajetaan vielä viisi erikoiskoetta. Seuraava käynnistyy kello 8.35.
Kenian MM-rallin tilanne, 11/20 ek:ta:
|Sija
|Kuljettaja
|Talli
|Aika/ero
|1.
|Oliver Solberg
|Toyota
|1:49:09,1
|2.
|Elfyn Evans
|Toyota