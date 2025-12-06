– Onhan se tietysti eräänlainen elämäntunnustus, Koukonen toteaa.
Myös juhlia hän kiittelee, vaikka ei päässyt puhumaan presidenttiparin kanssa.
– Ei se tätä juhlaa latistanut. Nämä olivat oikein hyvät juhlamenopelit.
Stubb kiitteli juhlassa veteraaneja ja lottia paitsi itsenäisyyden puolustamiseen sodassa myös Suomen jälleenrakentamisesta.
Koukosen mukaan Stubb ei kehunut miehiä ja naisia turhaan.
– Se on meidän rakentamamme tämä yhteiskunnan alku, tämä hyvinvointi. Olen tehnyt niin jumalattomasti töitä, että olen ollut nyt vasta puolitoista vuotta eläkkeellä. Siihen asti olen tehnyt joka päivä töitä, Koukonen sanoi.
– Tällaista maata ei ole koko Euroopassa. Ei missään muualla ole tällaista kuin Suomi. Täällä kunnioitetaan ihmisiä. Arvostetaan ihmisiä. Annetaan niille oman arvonsa. Tämä on kerta kaikkiaan aivan huippu maa.
Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Koukonen pitää aivan hulluna touhuna.
– Sillä ei ole mitään tolkkua. Ja me ollaan vielä sen kanssa lirissä. Siitä me emme pääse ikinä eroon.
Koukonen uskoo, että Suomikin joutuu vielä sotaan. Suomi on hänen mukaansa kuitenkin hyvin valmistautunut.
– Suomi on ainoa maa, jolla on jotakin sanomista. Toisilla ei ole mitään sanomista. Suomi on hoitanut kyllä tonttinsa kunnolla.
Myös presidentti Stubbin toimintaan Koukonen sanoo olevansa tyytyväinen.
– Ihan minusta on oikein fiksusti alkanut. On tarpeeksi liikkuvainen ja ottaa kantaa tiettyihin asioihin, mutta ei ole mikään kiihkoilija. Oikein hyvä on. Minä ainakin tykkään.
Luonto on tärkein
Suomessa Koukoselle tärkeintä on luonto.
– Minulle on luonto kaikki kaikessa. Minä elän luonnosta.
– Meillä on neljä eri vuodenaikaa ja kun on tällaisten tähtien alla syntynyt, siitä minä nautin. Se on minulle erittäin arvokasta ja kallista.