Karjalan veteraani Veikko, 101: "Missään muualla ei ole sellaista maata kuin Suomi" Julkaistu 51 minuuttia sitten Raija Kantomaa raija.kantomaa@mtv.fi RaijaKantomaa Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Sotaveteraani Veikko Koukosen, 101, mielestä Suomi on hieno maa, joka on hoitanut tonttinsa myös Venäjän suhteen paremmin kuin muut. 19-vuotias karjalalaispoika Veikko Koukonen kutsuttiin armeijaan kevättalvella 1943. Suomi kävi sotaa Neuvostoliittoa vastaan Saksan liittolaisena. Koukonen matkasi ensin Rissalan lentokentälle, josta hän lähti Lahteen autokouluun. Alkusyksyllä 1943 tuli komennus Karhumäkeen Karjalaan kuljetusesikuntaan ja helmikuussa 1944 rintamalle JR 33:en jääkärijoukkueeseen. Koukonen osallistui vielä sodan lopussa Lapin sotaan Puolangalla ja Rovaniemellä, kunnes joukko-osasto kotiutettiin Sodankylässä. "En osannut pelätä" Koukonen oli vasta parikymppinen joutuessaan rintamalle.





Hän kertoo nyt, että hahmotti olevansa sodan keskellä vasta, kun "kranaattia alkoi tulemaan niskaan".

– Sitten vasta huomasin, että tässä saattaa käydä hullusti, Koukonen kertoi MTV Uutisten haastattelussa presidentti Alexander Stubbin itsenäisyyspäivän juhlissa Presidentinlinnassa tiistaina.

Kaunis kesät ja rankat taipaleet

Koukonen muistaa rintamalta paitsi sodan tapahtumat myös kauniit säät ja maisemat.

– Koko toukokuun ja kesäkuun 1944 oli äärettömän kauniita ilmoja siellä, ja kuivia. Mutta kun Karhumäkeen päästiin, ilma pyörähti ja kolme viikkoa satoi vettä ja lunta.

Juhannusaattona 1944 Koukonen oli jääkärinä suojelemassa Poventsan kanavalta Karhumäkeen vetäytyvien joukkojen sivustoja.

– Silloin jouduttiin kulkemaan ihan metsiä ja tiettömiä taipaleita myöten.

Pelkoa Koukonen ei omien sanojensa mukaan tuntenut missään vaiheessa.

– En osannut pelätä, eikä minulla koskaan ollut sellaista tunnetta, että olisi edes pitänyt pelätä.

Itärajan tuntumassa varttunut Veikko Koukonen tuntee Venäjän. Maansa puolustamista ei tarvinnut edes miettiä.

Maan puolustamiseen lähtemistä Koukosen ei ollut tarvinnut edes miettiä.

– Olen Karjalan poikia ihan rajalta ja tunnen Venäjän kaikin puolin ihan joka piirtoa myöten, hän totesi.

– Olin pienenä paimenpoika, ja he jo siellä meitä ahdistelivat. Paimenpoikia – hitto vieköön.

Kun sota päättyi, Koukonen ei jaksanut ensin edes iloita. Elämä oli karua ja maassa paljon köyhyyttä.

– Oli tavattoman tyhjää kaikki. Mistään ei oikein saanut mitään. Kaikki oli kortilla.

Kutsu linnaan "elämäntunnustus"

Kutsu Presidentinlinnan veteraanien juhlaan tuntui Koukosesta hyvältä.

– Onhan se tietysti eräänlainen elämäntunnustus, Koukonen toteaa.

Myös juhlia hän kiittelee, vaikka ei päässyt puhumaan presidenttiparin kanssa.

– Ei se tätä juhlaa latistanut. Nämä olivat oikein hyvät juhlamenopelit.

Stubb kiitteli juhlassa veteraaneja ja lottia paitsi itsenäisyyden puolustamiseen sodassa myös Suomen jälleenrakentamisesta.

Koukosen mukaan Stubb ei kehunut miehiä ja naisia turhaan.

– Se on meidän rakentamamme tämä yhteiskunnan alku, tämä hyvinvointi. Olen tehnyt niin jumalattomasti töitä, että olen ollut nyt vasta puolitoista vuotta eläkkeellä. Siihen asti olen tehnyt joka päivä töitä, Koukonen sanoi.

"Tällaista maata ei ole missään"

Koukonen kehuu Suomea "erittäin hienoksi maaksi".

– Tällaista maata ei ole koko Euroopassa. Ei missään muualla ole tällaista kuin Suomi. Täällä kunnioitetaan ihmisiä. Arvostetaan ihmisiä. Annetaan niille oman arvonsa. Tämä on kerta kaikkiaan aivan huippu maa.

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Koukonen pitää aivan hulluna touhuna.

– Sillä ei ole mitään tolkkua. Ja me ollaan vielä sen kanssa lirissä. Siitä me emme pääse ikinä eroon.

Koukonen uskoo, että Suomikin joutuu vielä sotaan. Suomi on hänen mukaansa kuitenkin hyvin valmistautunut.

– Suomi on ainoa maa, jolla on jotakin sanomista. Toisilla ei ole mitään sanomista. Suomi on hoitanut kyllä tonttinsa kunnolla.

Myös presidentti Stubbin toimintaan Koukonen sanoo olevansa tyytyväinen.

– Ihan minusta on oikein fiksusti alkanut. On tarpeeksi liikkuvainen ja ottaa kantaa tiettyihin asioihin, mutta ei ole mikään kiihkoilija. Oikein hyvä on. Minä ainakin tykkään.

Luonto on tärkein

Suomessa Koukoselle tärkeintä on luonto.

– Minulle on luonto kaikki kaikessa. Minä elän luonnosta.

– Meillä on neljä eri vuodenaikaa ja kun on tällaisten tähtien alla syntynyt, siitä minä nautin. Se on minulle erittäin arvokasta ja kallista.