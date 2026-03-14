Juutalaisella koululla räjähti lauantaina Amsterdamissa. Euroopassa on nähty useita iskuja juutalaisyhteisöä vastaan viime viikkoina.
Räjähdys vaurioitti lauantai-aamuna juutalaista koulua Amsterdamissa. Kaupungin pormestari kuvaili tapahtumaa juutalaisyhteisöä vastaan kohdistetuksi tahalliseksi hyökkäykseksi, kertoi hollantilainen uutistoimisto ANP.
Perjantaina Alankomaiden Rotterdamissa sytytettiin tuleen synagoga, ja maanantaina Belgian Liegessä räjähti synagogan edessä.
Viranomaiset ovat kuvailleet iskuja antisemitistisiksi hyökkäyksiksi, jotka ovat kiihtyneet Israelin ja Yhdysvaltojen käynnistettyä iskut Irania vastaan helmikuussa.