Ampumahiihdon maailmancupin kisassa kakkossijan napannut Sonja Leinamo kuvailee Östersundin päivän olleen kaukana normaalista.

Leinamo järjesti jättisensaation painelemalla normaalimatkan kisassa toiseksi vain 0,3 sekuntia tähtiurheilija Dorothea Wiererista jääneenä.

Vain yhden sakon ampuminen oli jo itsessään Leinamolle yllätys, mutta hän ei voinut uskoa korviaan kuultuaan taistelevansa viimeisen ampumapaikan jälkeen kisan voitosta.

– Se oli tosi hyvä, kun ei siellä kukaan kertonut väliaikoja. Ennen kuin sitten vasta viimeisen pystyn jälkeen, kun siellä huudettiin, että olen kärjessä, niin silloin vasta iski tajuntaan, että mitä hittoa täällä tapahtuu, Leinamo hämmästeli MTV Urheilulle.

Leinamo uskoo, että pää tyhjänä kisaan lähteminen ja oman suorituksen tekeminen olivat resepti Östersundin menestykseen.

Mitään tällaista hän ei osannut odottaa vielä kisapäivän aamuna.

– No en todellakaan, Leinamo nauroi.