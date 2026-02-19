Eero Hirvonen paljastaa saaneensa anteeksipyynnön.

Ilkka Herolan kanssa Milano-Cortinan yhdistetyn parikilpailun hopeaa tänään torstaina saavuttanut Eero Hirvonen ehti hiihtäessään ojentaa Japanin Ryota Yamamotoa, kun välineet kolisivat turhankin tiuhaan yhteen.

– Taisi olla vähän sielläkin linssit huurussa. Sen verran sukset kolisivat sauvoihin, että muutaman kerran meinasi vähän hermo mennä. Kun hiihdetään olympiamitaleista, niin kilpailutilanteessa tulee tietenkin aika nopeasti annettua palautetta, jos usean kerran peräkkäin kopsuu, mutta kyllä sieltä anteeksi pyydettiin, Hirvonen valotti.

– Kun ei mitään hajonnut, kaikki hyvin.

"Ei näe mitään"

Sankassa lumisateessa käydystä kilpailusta muodostui vaikea.

– Ei oikein näe mitään ja kaikki on valkoista. Tarkkana piti olla koko kilpailun ajan, ettei mokaa mitään. On niin monta riskin paikkaa, Hirvonen kävi läpi.

Suomalainen pääsi kilpailun viimeiselle 1,5 kilometrin lenkille "hyvällä jalalla". Hän taipui voittokamppailussa Norjan ankkuri Jens Lurås Oftebrolle täpärästi 0,5 sekunnilla.

– Fiilis hiihtää ei muuten ollut niin hyvä kuin kahdessa edellisessä kilpailussa, mutta niin fressinä pääsin lopputaisteluun kuin vain kykenin, eikä siitä jäänyt kiinni.

– En olisi sitä loppukiriä voinut voittaa. Kova yritys ja halu siihen oli. Kova kaveri oli vastassa. Tänään se ei vain riittänyt. Vaikka olosuhteet olisivat olleet mitkä, se olisi voinut kääntyä ihan samalla tavalla, Hirvonen pui.

Herola oli ylpeä Hirvosen taistelusta kovaa vastusta vastaan.

– Jos tässä on hienoja asioita jaettavaksi kertynyt jo aika paljon, niin tämä on kyllä yksi lisää. Tämä vielä puuttui, hän tuumi yhteisestä hopeasta.

Hurja saldo

Sekä Hirvonen että Herola pokkasivat näistä kisoista hopean lisäksi yhden henkilökohtaisen pronssin mieheen. Saldo on etukäteisodotuksiin nähden reippaasti yläkanttiin.

– Varmaan tässä tilanteessa tuntuu jopa pöljältä tulla maaliin niin, ettei tuon parempaan pysty loppusuoralla. Mutta ennakkoon kun mietitään, ei kukaan varmasti olisi osannut haaveilla, että yhdistetyn joukkue lähtee täältä kolmen mitalin kanssa kotiin, Hirvonen puntaroi.

Norjan Oftebro korjasi yhdistetystä kotiin kaikki kolme kultaa. Hänen parinaan tänään voiton saavutti Andreas Skoglund.

Itävallan Stefan Rettenegger ja Johannes Lamparter veivät parikilpailun pronssin.

Hirvoselle anteeksipyynnön esittäneen Yamamoton ja Akito Wataben muodostama Japanin joukkue oli kuudes.