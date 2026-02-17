Yhdistetyn päävalmentajaa ei jännittänyt vain vähäisesti. Näin Antti Kuisma reagoi Ilkka Herolan olympiapronssimitaliin.

Suomi on saanut yhdistetyssä kaksi uutta olympiamitalistia: viime viikon keskiviikkona pronssia Milano-Cortinan kisoissa toi Eero Hirvonen, tänään tiistaina Ilkka Herola.

Mäkiosuus ei tosin napsahtanut Herolalta tänään omalle huipputasolle. Yhdistetyn suurmäen harjoituksissa kärkisiivuja vedellyt suomalainen lähti hiihtoon “vasta” seitsemäntenä, 32 sekuntia kärjestä.

– Pitää olla todella tyytyväinen siihen, mikä lopputulos on. Ei tullut mäessä sellainen onnistuminen, mitä ehkä odotettiin, kansa odotti ja hän itse odotti. Pieni jännitys ja joku puristus sieltä tuli, että että vauhti oli aika paljon heikompi. Pieni sellainen, mikä helposti kisatilanteessa tulee, Herolaa henkilökohtaisestikin luotsaava Suomen yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Antti Kuisma perkaili.

Hän jatkoi, ettei tilanne "huono ollut kuitenkaan".

– Mutta oli riskiveto hiihtää kärkiporukka nopeasti kiinni.

Heti 10 kilometrin hiihtorupeaman alkuhetkillä.

– Kävi hyvin niin, että he eivät kuitenkaan kiristäneet vauhtia, vaan siinä pääsi palautumaan, ottamaan happea ja pystyi vielä hiihtämään kilpaakin sen jälkeen. Oli kaikin puolin onnistunut taktiikka, kuten olimme suunnitelleetkin.

"Ei siitä pääse mihinkään"

Kun Herola lähti tymäkälle hiihto-osuudelleen, Kuismaa jännitti.

– Olimme takaa-ajajan asemassa emmekä paperilla selviä mitaliehdokkaita ennen hiihto-osuutta. Jännitti ihan helvetisti, ei siitä pääse mihinkään.

Luotsi nosti esiin, että hän on tehnyt töitä Herolan kanssa siitä lähtien, kun tämä on ollut pikkupoika. Hän muisteli Herolan olleen yhteistyön alussa 12-vuotias.

– Se toi oman lisämausteensa. Kuinka paljon kaikki meidän joukkueessamme ja varmasti ihmiset ympärillä myös toivoivat uralle kruunua.

Kuisma nosti myös esiin "valtavan liukkaan suksen" suurta merkitystä.

– Huollolta ihan uskomatonta duunia. Nämä ovat sellaisia kelejä olleet täällä kisoissa, että kapula, väline merkkaa tosi paljon. Olemme olleet äärimmäisen hyvin siinä kilpailussa mukana, ihan topissa.

Viime viikolla yhdistetyn normaalimäen jälkeisellä hiihto-osuudella baana oli tahmea, nyt nopeampi.

Tasapaino

Urallaan myös MM-hopean saavuttanut Herola menestyy Kuisman silmin suurelta osin samoilla ominaisuuksilla, joilla hän erottautui jo nuorempana.

– Pilke silmäkulmassa, savolainen huumori, valtava vaatimustaso itseään kohtaan, periksiantamattomuus, sitkeys ja tavoitteellisuus. Ne ovat näkyneet hänen urallaan vahvana koko ajan.

Kuisma luonnehti suojattiaan myös hyvin itseohjautuvaksi.

– Tänä päivänä hän on lisäksi vähän vähemmän ankara itselleen. Se kantaa hedelmää. Hän on löytänyt sopivan balanssin huippu-urheilun ja muun elämän ja niiden asioiden ajattelemisen välille.

Yksi vielä

Valmentajan vatsa ei kuitenkaan ole vielä täynnä. Kun kisojen toinen yhdistetyn pronssimitali oli selvä, Kuisman päällimmäinen tunne oli Milano-Cortinan matkan keskeneräisyydessä.

– Sellainen, että yksi vielä. Että tämähän menee ihan hyvin. Yksi otetaan vielä.

Kuisma viittaa torstain parikilpailuun, johon Herola ja Hirvonen ovat väkeviä mitalisuosikkeja. Kaksikolle tuli näiden olympialaisten henkilökohtaisista vedoista täsmälleen samat sijat: 3 ja 5.

– Nyt molemmat voivat täysin paineettomasti lähteä parisprinttiä kisaamaan ja hyppäämään omia huippuhyppyjä. Ei pitäisi olla mitään puristusta ja jännitystä. Olympiamitalit ovat repussa.

– Minä luulen, että siitä voi tulla hyviä asioita.