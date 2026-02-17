Wille Karhumaa urheili uransa parhaan kilpailun Milano-Cortinan olympialaisissa.

Wille Karhumaan pääsy Milano-Cortinan olympialaisiin toteutui vasta viime hetkillä, kun Suomelle vahvistettiin kolmas paikka yhdistettyyn tammikuun lopussa.

25-vuotias olympiaensikertalainen käytti paikkansa tyylikkäällä tavalla.

Normaalimäen ja 10 kilometrin hiihdon muodostamasta kilpailusta napsahti ensin 21:s sija. Se paransi Karhumaan aiempaa paras henkilökohtaista arvokisavetoa viimevuotisista Trondheimin MM-kisoista kolmella pykälällä ja oli yhtä hyvä kuin miehen uran kukkein maailmancup-noteeraus.

Suurmäen ja saman 10 hiihtokilometrin mittelössä Karhumaa rykäisikin sitten koko uransa parhaan kansainvälisen vedon, sijanumeron 16.

– Sijoitus oli aivan loistava. Olen tuohon todellakin tyytyväinen. Se on heittämällä parasta, mitä minä olen koskaan maailmancupissa tai arvokisoissa pystynyt suorittamaan, mies tunnelmoi.

Merkillepantavaa on, että Karhumaa oli yltänyt tällä kaudella maailmancupissa vain kerran 30:n parhaan joukkoon, sijalle 25.

"Niin pitkään että tummuu"

Karhumaa suuntasi hiihtämään onnistuneen mäkiosuuden jälkeiseltä sijalta 13, kärkeä 1.22 minuuttia jäljessä. Hiihdosta jäi hampaankoloonkin.

– Tein ennen kisaa taktiikan, että lähden riskillä ja katson, mihin oikeasti riittää. Pari ekaa kiekkaa tuli hyvin.

Karhumaa mainitsi parin arvokisamestarin, Saksan Vinzenz Geigerin ja Johannes) Rydzekin ampaisseen hänen peräänsä.

– Ajattelin, että vedän heidän matkassaan niin pitkään että tummuu – toivottavasti maaliin. Kolmannen kiekan alussa tummui jo. Onneksi Niklas (Malacinski) tuli melko nopeaa, niin hänen kanssaan loppuun hiihtelin.

Viimeiseen ylämäkeen Karhumaa sauvoi vielä letkassa, jossa oli sija 12 tarjolla.

– Ei vain yksinkertaisesti ollut annettavaa enää, kun oli sen alun vetänyt niin kovaa.

Ennakkoon hän oli sanonut tähtäävänsä 15 parhaan joukkoon.

– Jostain aina vain sen pettymyksen kaivaa. Ei vaan, se on loppuviimein ihan sama, onko 15:s vai 16:s. Toisin on sen suhteen, onko kolmas vai neljäs ja ykkönen vai kakkonen.

"Mies ihan oikeassa paikassa"

Suomen yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Antti Kuisma jakoi Karhumaalle kaunista krediittiä.

– Wille teki ihan loistavan, oman huipputasoisen kisan tänään mäessä, hän sanoi ja jatkoi:

– Minun mielestäni oli myös todella hieno ja rohkea taktiikka lähteä saksalaisten isojen pyssyjen mukaan hiihtämään. Viimeiseen ylämäkeen asti hiihti siinä porukassa. Välillä oli vetomiehenäkin siinä ja.oli kyllä huikea kisa Willeltä.

Luotsi luotaili tämänpäiväisen kruunanneen Karhumaan kisat.

– Mies oli ihan oikeassa paikassa.

Ja veti jopa yläkanttiin.

– Willelläkin on ollut hiihtohommassa tällä kaudella erinäisiä haasteita eikä oikein lentoa. Tänään oli huoli pois. Oli kyllä hyvännäköistä ja jaksavaa menoa. Hänen itseluottamuksensa on varmasti kasvanut valtavasti näiden kisojen aikana.

– On nähnyt mäessä, että pystyy hyppäämään aika lähelle kärkiporukkaa, ja ladullakin sitten kun olosuhteet ja muut asiat kohtaavat, pystyy haastamaan kovimpiakin hiihtäjiä matkavauhdissa.

Torstaiseen parikilpailuun uutta mitalia hakemaan lähtevä Suomen miesten kärkikaksikko Ilkka Herola ja Eero Hirvonen kuittasi henkilökohtaisista mittelöistä kumpikin yhden olympiapronssin ja sijan 5. Karhumaa on vaikuttanut pystyneen ottamaan heidän onnistumisistaan energiaa.

– Aivan varmasti. Hyvin paineettomasti on voinut tulla kisaamaan. Kokeneemmat kaverit varmasti näyttävät mahtavaa esimerkkiä urheilullisella tekemisellään mutta myös muulla ihmisenä olemisellaan.

– Willellä on ollut ihan unelmapaikka näissä kisoissa kasvaa mukana. Mielenkiinnolla odotetaan sitten seuraavia.