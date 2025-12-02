Suomen Sonja Leinamo sijoittui sensaatiomaisesti toiseksi ampumahiihdon maailmancupin naisten 15 kilometrin kilpailussa Ruotsin Östersundissa.
Yhden hutilaukauksen ampunut Leinamo taisteli loppuun asti jopa kisan voitosta. Hän taipui maalissa voittaneelle Italian Dorothea Wiererille vain 0,3 sekunnilla. Kolmanneksi sijoittunut Ranskan Camille Bened jäi kärjelle 8,4 sekuntia.
23-vuotiaan Leinamon tähän asti paras henkilökohtainen sijoitus maailmancupin kilpailussa oli viime kauden kahdeksas sija Oberhofin sprinttikilpailusta.
Muista suomalaisista Suvi Minkkinen oli Östersundissa 15:s ja Venla Lehtonen 26:s.