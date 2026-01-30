Huomenta Suomen Kiekkoraadissa tartuttiin kriittisesti kiinni jääkiekon SM-liigan otteluohjelmaan. Se, että Kiekko-Espoon ja JYPin pelattujen ottelujen ero oli vielä alkuviikolla viisi, on asiantuntijoiden mielestä yksinkertaisesti väärin.

Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa torstaisin.

SM-liigan otteluohjelma on ikuisuusaihe, joka on ollut vielä entistä kuumempi puheenaihe kuluvalla kaudella. Osittain myös siitä syystä, että ensi kaudelle on väläytelty jopa 68 ottelun runkosarjaa.

Kiekkoraadissa hämmästeltiin esimerkkinä Kiekko-Espoon ja JYPin pelattujen ottelujen määrää. Vielä ennen tämän viikon tiistain kierrosta ero oli viisi, kun Kiekko-Espoolla oli alla 45 peliä, JYPillä 40.

– Se on aika huikea ero, kun miettii, että runkosarjaa on noin kuusi viikkoa jäljellä, MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen hämmästelee.

Ero tarkoittaa väkisin sitä, että JYP on jatkossa otteluruuhkassa Kiekko-Espooseen verrattuna. Tällä viikolla JYP pelaa kolmesti, Kiekko-Espoo kerran. Kuvio toistuu ensi viikolla.

– Ei tuollaista voi olla tässä vaiheessa kautta, Aaltonen jyrähtää.

– Se on ihan järkyttävä ero.

Kiekko-Espoon ohjelmakin on kummallinen. Se pelaa kolmena peräkkäisenä viikkona vain lauantaisin, ja kaikki vieraissa. Kahden kotiottelun väli venähtää lähes kolmeen viikkoon.

Myös toinen asiantuntija Karri Kivi ja MTV Urheilun selostaja Mika Saukkonen kritisoivat otteluohjelmaa ja linjaavat, että ensi kaudelle on tehtävä korjauksia.

Kiekkoraadin kolmikko huomauttaa myös otteluruuhkien riskeistä. Esimerkiksi JYPillä on jo tällä hetkellä sivussa tähtipelaajat Santeri Huovila ja Leevi Tukiainen.

– Se kuorma kertaantuu koko ajan. Sinulla on kolme peliä (viikossa), kolme peliä, kolme peliä. Toisella on kaksi, kaksi, kaksi, ex-huippupelaaja Aaltonen taustoittaa.

Kivi jyrähtää otteluohjelman ja loukkaantumisriskin yhteydestä.

– Sitä ei oteta tosissaan. Ei vieläkään! Meillä on koko ajan tähtipelaajia, joilla on joko kausi ohi tai he ovat kolmasosan peleistä pois tämän huonon ottelutahdin takia.

– Jos joku edes miettii, että ensi kaudella pelejä lisää, niin morjes! Kivi summaa.

Kiekkoraati katsottavissa kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta. Osiossa puhutti myös puolustavan mestarin KalPan herääminen joulutauon jälkeen.