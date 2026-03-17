Jalkapallon Mestarien liigassa ratkotaan tällä viikolla puolivälieriin etenijät. Viime viikon avausosaotteluiden jälkeen suurin hämmästys koski englantilaisseuroja: kuudesta mukana olevasta Valioliigan joukkueesta ei yksikään voittanut.

Hankalimpiin rakoihin vajosivat Manchester City, Chelsea ja Tottenham, joilla kaikilla on kolmen maalin takamatka kirittävänä. Ja kun vastukset ovat sellaisia kuin Real Madrid, Paris Saint-Germain ja Atletico Madrid, vaikuttaa tehtävä jos ei mahdottomalta, niin ainakin hyvin, hyvin vaikealta – kotiotteluista huolimatta. Citylle lisävaikeutta tulee vielä siitä, että viime viikot sivussa olleet Kylian Mbappe ja Jude Bellingham ovat BBC:n mukaan palanneet Real Madridin miehistöön.

Eikä Newcastlellekaan voi luvata sen helpompaa. Joukkue taisteli kotonaan Barcelonaa vastaan 1–1-tasapelin, mutta joutuu keskiviikkona Barcan kotipyhättöön Camp Noulle.

Liverpool ja Arsenal kantavat näin ollen suurimmat englantilaistoiveet. Liverpool hävisi Istanbulin hornankattilassa turkkilaiselle Galatasaraylle 0–1, mutta saattaa selvittää itsensä jatkoon kotona. Arsenal puolestaan pääsi viime hetkillä 1–1-tasapeliin Leverkusenin vieraana, ja isännöi tiistai-iltana saksalaisvastustaan.

Saksalaisjätti Bayern Münchenillä ei ole enää huolta, sillä se musersi viime viikolla italialaisen Atalantan tämän kotikentällä peräti 6–1.