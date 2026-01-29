Puolustavan mestarin KalPan herääminen jääkiekon SM-liigassa nousi pääaiheeksi Huomenta Suomen Kiekkoraadissa torstaina. Asiantuntija Juhamatti Aaltosen mielestä CHL:stä putoaminen vapautti kuopiolaisjoukkueen.

Liigaviikko niputtaa

KalPan syyskausi oli erittäin vaihteleva, sillä muutaman ottelun hyviä otteita saattoi seurata täydellinen ohipeli.

Joulutauon jälkeen joukkueen otteisiin on kuitenkin tullut huomattavasti enemmän ryhtiä. Sen saldo tauon jälkeen onkin huima: 11 ottelussa KalPa on jäänyt vain kerran pisteittä, ja napsinut yhdeksän voittoa.

Juhamatti Aaltosen mukaan tasonnosto menee täysin yksiin CHL-ohjelman kanssa. KalPa putosi kilpailusta puolivälierävaiheessa 16. joulukuuta.

– Sen jälkeenhän se lähti. He saivat joulutauon ja huilata. Sitten he saivat keskittyä vain liigaan, Aaltonen taustoittaa Kiekkoraadissa.

Asiantuntijan mielestä vain hyvin harvat seurat, suomalaisesimerkkinä Tappara, ovat saaneet edes marginaalista hyötyä CHL:stä.

– Ei siitä ole mitään hyötyä. Se on ottopuolella aina, Aaltonen tyrmää.

MTV Urheilun toinen asiantuntija Karri Kivi antoi KalPan noususta suitsutusta myös seuran urheilujohtajalle Anssi Laineelle. Myös KalPan tähtipelaaja Juuso Mäenpää paha loukkaantuminen aiheutti keskustelua. Yllä olevalta videolta katsottavassa Kiekkoraadissa iskettiin kriittisesti kiinni myös SM-liigan otteluohjelmaan.