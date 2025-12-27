Tampereen Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä osoitti mieltään tuomaristolle, kun Vaasan Sportin 1–1-tasoitus hyväksyttiin vierasjoukkueen haastosta huolimatta SM-liigan ottelussa lauantaina.
Teemu Engberg vei Ilveksen alussa johtoon, mutta avauserän puolivälissä Sportin Charles Bertrand pääsi laukomaan lukemat 1–1:een.
Ilves-luotsi Niemelä koitti saada osuman hylätyksi, sillä kiekko näytti jo olleen maalivahti Mantas Armalisin hallussa ennen Sport-pelaajien väliintuloa.
Videotarkastuksen jälkeen Sportin maali kuitenkin säilyi ja Ilvekselle tuomittiin kahden minuutin jäähy epäonnistuneesta haastosta.
Katso koko tilanne ylälaidan videolta.
Ottelu on avauserän jälkeen tilanteessa 1–1.
SM-liiga lauantaina 27.12.
Kiekko-Espoo–TPS
KalPa–SaiPa
KooKoo–Tappara
Kärpät–JYP
Pelicans–Lukko
Sport–Ilves
Ässät–HPK