Lappeenrannan SaiPa voitti Ässät jääkiekon SM-liigassa 4–0 ja nous kolmannella peräkkäisellä voitollaan sarjassa toiseksi.
SaiPa pääsi kotikaukalossaan kuskin paikalle jo reilun minuutin pelin jälkeen Emil Kuuslan onnistuttua maalinteossa Antti Kalaputaan esityöstä. Ensimmäisellä eritauolla lukemat olivat Samu Baun maalin myötä 2–0.
SaiPan kultakypärä, koko SM-liigan pistepörssissä kolmantena oleva Maxime Fortier onnistui tämän jälkeen kahdesti ja sinetöi näin loppulukemat. Varsinkin kanadalaistähden 4–0-maali oli upeaa katsottavaa.
Fortierin maalin voi katsoa jutun pääkuvana olevalta videolta.
– Aivan älytön! En tiedä, löytääkö Valtteri Viljanen tänään täältä pelistä kotiin. On härski! En muista hirveästi tällaisia hetkiä, kun Kisapuistossa yleisö nousee taputtamaan seisaalteen maalin jälkeen. Tuo maali tihkuu seksiä, MTV Urheilun lähetyksessä ottelua selostanut Henri Niemelä tunnelmoi.
SaiPa on SM-liigassa toisena kahden pisteen päässä Tapparasta, jolla on kaksi ottelua vähemmän pelattuna.
Illan toisessa ottelussa Kiekko-Espoo voitti kotonaan Jukurit 1–0 Jere Väisäsen osumalla. Espoolaiset jatkavat Liigassa kymmenennellä sijalla.