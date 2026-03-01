SM-liigan ottelussa Vaasan Sportin ja Kiekko-Espoon välillä nähtiin lauantain kierroksella maali, joka olisi haastettuna todennäköisesti hylätty.

Kiekko-Espoo meni Vaasassa pelatun ottelun päätöserässä 4–0-johtoon John Stevensin maalilla.

Liki minuuttia aiemmin espoolaiset olivat kuitenkin tuoneet kiekon Sportin alueelle selvästi paitsiolta haiskahtaneella tavalla.

Sportin vaihtopenkiltä käytiin maalin jälkeen keskustelua tuomariston suuntaan, mutta lopulta peliä jatkettiin ilman videotarkistusta 4–0-tilanteesta.

Vaasalaisten päävalmentaja Jussi Tapio kertoi ottelun jälkeen, että Sport oli aikeissa haastaa osuman, mutta hallin verkkoyhteyksien pätkiminen haittasi tilanteen katsomista uudelleen vaihtopenkin takana.

– Kyllä oltaisiin, mutta kun ei meillä toimineet vehkeet, että niitä olisi pystynyt katsomaan, Tapio viittasi ilmeisesti Sportin valmennuksen käytössä oleviin tabletteihin.

– Se meni nyt sitten noin. Sitten oltiin vissiin vähän myöhässä. Oli vähän yhteysongelmia, Tapio jatkoi.

Ottelu päättyi lopulta Kiekko-Espoon selvään 5–1-voittoon.

