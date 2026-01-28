KalPan tähtipelaaja Juuso Mäenpää on loppukauden sivussa viime viikonloppuna pelatussa JYP-ottelussa tulleen loukkaantumisen vuoksi.
KalPa tiedotti Juuso Mäenpään joutuvan sivuun koko loppukaudeksi leikkaushoitoa vaativan vamman vuoksi. Tähtihyökkääjän putoaminen kevään peleistä on tällä hetkellä SM-liigassa kuudentena olevalle joukkueelle valtava isku.
Pienikokoinen ja taitava Mäenpää on tällä kaudella ollut kuopiolaisryhmän kolmanneksi tehokkain pistemies tehoilla 8+23=31. Viime kaudella Mäenpää palkittiin pudotuspelien parhaana pelaajana, kun KalPa juhli keväällä Suomen mestaruutta.
KalPa kertoo kartoittavansa mahdollista hyökkäyspään vahvistusta Mäenpään loukkaantumisen vuoksi. SM-liigan siirtoaika jatkuu maaliskuun alkuun asti.
Samassa ottelussa lauantaina Mäenpään tavoin loukkaantuneen JYPin ykköstähden Leevi Tukiaisen vamman vakavuus on MTV Urheilun tietojen mukaan vielä epäselvää. Hänenkin kohdallaan puhutaan kuitenkin viikkojen poissaolosta.
Tarkempia arvioita SM-liigan maalipörssiä johtavan Tukiaisen tilanteesta saadaan todennäköisimmin vasta ensi viikolla.