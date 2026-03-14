Tapparan Benjamin Rautiainen rikkoi Saku Koivun nimissä 31 vuotta olleen jääkiekon SM-liigan alle 21-vuotiaiden piste-ennätyksen.
SM-liigan pistepörssiä johtavan Rautiaisen, 20, saldo illan SaiPa-otteluun lähdettäessä oli 74 (23+51) tehopistettä. Koivu ylsi kaudella 1994–1995 samaan pistemäärään.
SaiPa–Tappara-ottelua oli pelattu reilut kahdeksan minuuttia, kun ennätys siirtyi yksistään Rautiaisen nimiin. Jyrki Jokipakka laukoi Tapparan 1–1-tasoituksen Rautiaisen syötöstä.
Toisen erän alussa Rautiainen kaunisteli ennätyslukemia entisestään vietyään Tapparan 3–1-johtoon. Kahden erän jälkeen Rautiaisella on siis tältä kaudelta koossa 76 (24+52) tehopistettä.
2000-luvun kovin pistesaldo SM-liigassa on 78, johon ylsivät Kai Nurminen (41+37) TPS:ssä kaudella 1999–2000 ja Janne Pesonen (34+44) Kärpissä kaudella 2007–2008.