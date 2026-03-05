Keskiviikkona kotimatkalle Dubaista päässyt tennispelaaja Harri Heliövaara jättää seuraavana ohjelmassa olevan Indian Wellsin ATP-turnauksen väliin.

Heliövaara voitti brittiparinsa Henry Pattenin kanssa Dubain ATP-turnauksen viime lauantaina. Tämän jälkeen he eivät kuitenkaan päässeet lähtemään Yhdistyneistä arabiemiirikunnista Persianlahden kärjistyneen konfliktin takia.

Suomalaispelaaja kertoi torstaina, ettei kaksikko osallistu tällä viikolla sunnuntaina nelinpelin osalta käynnistyvään Indian Wellsin turnaukseen Yhdysvalloissa.

– Siirsin Amerikkaan lähdön täksi iltapäiväksi Los Angelesin lennolle, mutta kun Henryn kanssa asiaa pohdimme, niin tulimme kumpikin siihen tulokseen, että kun pakko ei ole lähteä niin miksi lähdettäisiin, Heliövaara kirjoittaa blogissaan.

Pattenin kotimatka oli vaatinut vielä Heliövaaraa enemmän järjestelyitä. Kisan väliin jättäminen ei ollut helppo ratkaisu, mutta kaksikko keskittyy nyt harjoittelemaan kunnolla ennen turnauksiin paluuta.

– Eikä se nyt ideaalitilanne muutenkaan ole monta päivää treenaamatta oltuaan ja kolme päivää matkustettuaan lähteä 12 tunnin aikaeroa sulattelemaan kisoihin, Heliövaara myöntää.

Lähtö Milanon kautta Suomeen tapahtui lopulta viiden tunnin varoitusajalla eikä varmuutta koneeseen pääsystä ollut vielä Dubain lentokentälläkään. Viimein kaikki alkoi näyttää hyvältä, kun myös aiemmin ongelmia tuottanut passintarkastus meni onnistuneesti läpi.

– Yleensä menemme perheen kanssa koneeseen viimeisinä, mutta nyt sanoin vaimolle, että ollaan muuten ekana portilla, ettei vahingossakaan jäädä ulos, Heliövaara toteaa.